Tesla Cybertruck тепер доступна в Мексиці та Канаді через зниження популярності в США

Як повідомляє Autoevolution, під час зборів акціонерів 13 червня Ілон Маск заявив, що Tesla може розпочати замовлення на звичайні варіанти Cybertruck вже у третьому кварталі цього року.

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Водночас як довго компанія пропонуватиме серію Foundation у своєму каталозі наразі невідомо. Все більше автофанатів, які хочуть стати власником Cybertruck, відкладають свою покупку в очікуванні, що націнка в понад 20 000 доларів за Foundation Series незабаром знизиться.

Схоже, спеціалісти з продажів Tesla вирішили зробити останній крок перед зниженням попиту, відкривши можливість замовлення Cybertruck для мешканців Канади та Мексики. Однак, наразі пікапи доступні лише для покупців, що здійснили попереднє бронювання.

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Цікаво, що в Канаді електропікап коштує ще дорожче, ніж в США, через значний «податок на розкіш», який становить 8172 канадських доларів (близько 6000 доларів США). Враховуючи податки, Cybertruck AWD Foundation Series обійдеться деяким канадцям приблизно в 149 000 канадських доларів (108 450 доларів США).