Как ездить на дорогах с новым знаком "2 минус 1"

Дороги местного значения с небольшим трафиком в Дании, Швеции, Нидерландах и Германии начали использовать схему движения “2-1”. С недавних пор такая дорога появилась и в Польше. Что это такое и как по ней правильно ездить?

“2-1” – это дороги с одной проезжей частью для движения автотранспорта в оба направления без разделительной разметки посередине, но с разделенными пунктирными линиями для пешеходного и велосипедного движения по обе стороны, объясняют в AutoSwiat.pl.

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Здесь действуют местные правила организации дорожного движения. Фото с сайта AutoSwiat

Такая дорога пока одна на всю страну – в Неполомице Малопольского воеводства. На улице Спортивной теперь ездят по стандарту "2-1", – пешеходную и велосипедную полосы покрасили в красный цвет и установили соответствующие знаки с объяснениями правил дорожного движения.

Пешеход – в приоритете

Несмотря на то, что полосы окрашены в красный цвет, который является типичным для велосипедных дорожек, движение пешеходов на них разрешено. Причем велосипедисты должны уступать дорогу пешеходам.

Пока в Правилах дорожного движения Польши нет прямой ссылки на автодороги со знаком "2 минус 1". Однако на этот счет есть технологические требования в распоряжении Министерства инфраструктуры Польши от 24 июня 2022 года.

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Маршруты с организацией "2 минус 1" маркируются в странах Западной Европы уже давно. Лидером в этой области является Дания, но такие участки дорог также есть в Нидерландах, Швейцарии, Германии и Швеции.

При выезде на боковую полосу водитель уступает велосипедисту или пешеходу, а стоянка там запрещена. Фото с сайта AutoSwiat

На дороге "2 минус 1" действует такая организация движения:

водители автомобилей (в том числе мотоциклов) движутся посередине дороги в выделенной полосе с двусторонним движением;

пешеходы, велосипедисты, пользователи самокатов и средств личного транспорта движутся по боковым полосам с односторонним движением (так называемыми полосами);

при встрече двух автомобилей на дороге (например, они едут в противоположных направлениях) водители должны изменить траекторию движения, чтобы транспортные средства могли разминуться – для этого они выезжают на боковые полосы;

проехав, водители возвращаются на центральную часть дороги, предназначенную для движения автотранспорта;

водители, которые выезжают на боковые полосы (маркеры), уступают дорогу пешеходам, велосипедистам и другим участникам, для которых предназначен этот участок дороги;

на участках дороги, где могут двигаться как пешеходы, так и велосипедисты, пешеходы имеют приоритет;

водителям моторизованных транспортных средств при маневрах с выездом на боковую полосу для велосипедистов и пешеходов следует убедиться, что они не создают угрозы другим участникам дорожного движения.

Общая схема участка дороги "2 минус 1". Скриншот: Авто24

Конечно, недостатки в полосах движения есть, но такая дорога имеет и преимущества. Во-первых, это отличные решения там, где нет места для дороги с отдельными маршрутами сообщения для пешеходов и велосипедистов. Исследование показало, что движение велосипедистов на такой дороге увеличилось на 50%, а количество ДТП уменьшилось на 25%.

Во-вторых, затраты на строительство дороги "2 минус 1" меньше, а затраты на содержание дороги – ниже.



Культура вождения в зоне знаков "2 минус 1" растет

Система "2-1" является хорошим решением на дорогах местного значения, где мало транспорта. Благодаря этому жители быстро учатся безопасно ездить, поэтому проблем с адаптацией к новому решению нет.

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Понятно, что культура вождения отличается от страны к стране. Однако многочисленные исследования поведения водителей на дорогах типа "2 минус 1" в разных частях Европы показывают, что этот тип решения не влияет на снижение скорости (Швеция, Дания). Наблюдалось даже незначительное повышение, особенно на участках с низкими ограничениями скорости (40 км/ч).

Полоса движения автомобилей узкая, разминуться без заезда в красную зону не обойтись. Фото с сайта AutoSwiat



В Польше тоже выявлено частое превышение скорости, однако при необходимости разминуться с другим автомобилем скорость уменьшается.

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На самом деле в той подсказке на польском щите все понятно. Фото с сайта AutoSwiat.

В Швеции заметили, что важным аспектом безопасности на дорогах "2-1" является уход за состоянием их полос – особенно очистка их от снега зимой. Загрязнение на боковых полосах заставило пешеходов и велосипедистов двигаться ближе к центру дороги, уменьшая расстояние между ними и автомобилями, что является потенциальной опасностью.

В свою очередь, голландцы заметили, что после изменения организации дорожного движения на систему "2-1" расстояние между велосипедами и автомобилями обгона уменьшилось на 6%. Это было связано с поведением велосипедистов, которые чаще ехали возле средней линии, чем у края дороги. Однако ни одного столкновения на таких участках не зафиксировано – автомобилисты и мотоциклисты с уважением относятся к велосипедистам.