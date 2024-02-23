Количество таких знаков на польских дорогах растет с каждым днем. Они не прописаны в действующих разделах ПДД, их содержание ориентирует и предостерегает военных водителей.

Появление нестандартных для общественности дорожных знаков вызвано резким увеличением военной техники, что поодиночке и колоннами передвигается по автодорогам. Колесные, гусеничные боевые и транспортные машины прибывают в Польшу из разных стран для участия в международных военных учениях "Стойкий защитник-24" и "Дракон-24".

Знаки сообщают о классе военной нагрузки дороги и моста – MLC (Military Load Classification). Глядя на эти знаки, военные понимают, можно ли их техникой двигаться дальше.

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Желтые знаки с черными символами и обозначениями на этом фоне адресованы только водителям военных машин и не имеют значения для водителей гражданской техники. Они информируют о классе военной нагрузки дорог и мостов, которыми пойдет техника. А ее в эти дни там очень много.

Только в маневрах Steadfast Defender 2024, которые продлятся до 31 мая 2024 года, задействовано 1100 боевых машин, в том числе 133 танка и 533 боевые машины пехоты из 31 страны-члена альянса НАТО (а также Швеции).

А для участия в учениях Dragon-24, начинающихся 25 февраля, из стран альянса прибывает 3500 единиц военной техники.

Такое количество машин на дорогах требует координации и организованного маневрирования по всей территории страны, в т.ч. безопасного проезда через мосты, путепроводы, временные понтонные переправы и броды.

И хотя гражданских водителей появление военных знаков не касается, все-таки в это время определенных правил им следует придерживаться. Поэтому, украинским водителям, которые отправляются в Польшу или уже там находятся, стоит помнить, что на дорогах с такими знаками высока вероятность встречи с колонной военной техники.

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В таком случае следует знать, что военные просят не делать фотографий и видео военной техники. Есть у них еще одна просьба: избегайте движения между военными транспортными средствами, движущимися колонной. У военной техники большой вес, увеличенный тормозной путь и плохая обзорность с места водителя.

Возникает закономерный вопрос, а можно ли обгонять военную колонну? Ответ однозначный - можно. Однако обгон должен касаться целой колонны, движение между боевыми машинами, движущихся в колонне, запрещено. При этом колонну можно опережать только на загородных дорогах.

Если вы видите на дороге военные грузовики, которые не движутся в колонне, следует относиться к ним как к другому участнику дорожного движения.

Как понять, что техника движется в колонне? В обязательном порядке первое транспортное средство должно иметь синий флаг, а последнее транспортное средство зеленый флаг. Командир колонны отмечен черно-белым флагом.

Колонна получает особый статус, если в начале и в конце нее находятся транспортные средства, например, полицейские или пожарные машины, с включенными проблесковыми маячками синего цвета и со звуковой сигнализацией. Такой колонне нужно предоставлять преимущество проезда.