Кількість таких знаків на польських дорогах зростає з кожним днем. Вони не прописані в чинних розділах ПДР, їх зміст орієнтує та застерігає військових водіїв.

Поява нестандартних для загалу дорожніх знаків викликана різким збільшенням воєнної техніки, що поодинці та колонами пересувається автошляхами. Колісні, гусеничні бойові та транспортні машини прибувають до Польщі з різних країн для участі у міжнародних військових навчаннях "Стійкий захисник-24 " та "Дракон-24".

Знаки повідомляють про клас військового навантаження дороги та мосту – MLC (Military Load Classification). Дивлячись на ці знаки, військові розуміють, чи можна їхньою технікою рухатися далі.

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Жовті знаки з чорними символами та позначеннями на цьому фоні адресовані лише водіям військових машин та не мають значення для водіїв цивільної техніки. Вони інформують про клас військового навантаження доріг та мостів, якими піде техніка. А її у ці дні там дуже багато.

Тільки у маневрах Steadfast Defender 2024, що триватимуть до 31 травня 2024 року, задіяно 1100 бойових машин, у тому числі 133 танки і 533 бойові машини піхоти з 31 країни-члена альянсу НАТО (а також Швеції).

А для участі у навчаннях Dragon-24, що розпочинаються 25 лютого, з країн альянсу прибуває 3500 одиниць військової техніки.

Така кількість машин на дорогах потребує координації та організованого маневрування всією територією країни, в т.ч. безпечного проїзду через мости, шляхопроводи, тимчасові понтонні переправи та броди.

І хоча цивільних водіїв поява військових знаків не стосується, все-таки у цей час певних правил їм варто дотримуватися. Отож, українським водіям, які вирушають до Польщі чи вже там перебувають, варто пам'ятати, що на дорогах із такими знаками висока ймовірність зустрічі з колоною військової техніки.

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В такому разі слід знати, що військові просять не робити фотографій та відео військової техніки. Є у них ще одне прохання: уникайте руху між військовими транспортними засобами, що рухаються колоною. У військової техніки велика вага, збільшений гальмівний шлях та погана оглядовість з місця водія.

Виникає закономірне питання, а чи можна обганяти військову колону? Відповідь однозначна — можна. Однак обгін має стосуватися цілої колони, рух між бойовими машинами, що рухаються у колоні, заборонений. При цьому колону можна випереджати лише на заміських дорогах.

Якщо ви бачите на дорозі військові вантажівки, які не рухаються в колоні, слід ставитися до них як до іншого учасника дорожнього руху.

Як зрозуміти, що техніка рухається у колоні? В обов’язковому порядку перший транспортний засіб повинен мати синій прапор, а останній транспортний засіб зелений прапор. Командир колони відзначений чорно-білим прапором.

Колона отримує особливий статус, якщо на початку та наприкінці неї знаходяться транспортні засоби, наприклад, поліцейські або пожежні машини, з включеними проблисковими маячками синього кольору та зі звуковою сигналізацією. Такій колоні потрібно надавати переваги проїзду.