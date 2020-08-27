Пообіді дорогу перекриють для машин, бо там сідатимуть літаки. Не проїдуть автівки з 16-ї і до 19-ї години ділянку між селами Крупець та Михайлівка

З 16:00 до 19:00 на ділянці автодороги М-06 Київ-Чоп між селами Крупець та Михайлівка Радивилівського району військові літаки відпрацьовуватимуть посадку та зліт. Тому там буде обмежено рух. Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

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У прес-службі порадили робити об’їзд через село Гнильче. "Дані навчання є необхідним елементом підготовки та відпрацювання визначених завдань за призначенням авіаційних, зенітних ракетних та радіотехнічних військ з метою захисту суверенітету та цілісності України і її громадян", – повідомила пресслужба Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗС України.