Мережа АЗК upg запустила акцію, в якій 50 щасливчиків виграють по мільйону на пальне, а також буде розіграно більше 100 тисяч подарунків.

В мережі АЗК upg стартувала акція “Ставай мільйонером”, яка триватиме до 11 жовтня 2020 року. Щоб взяти у ній участь та мати шанс виграти призи, необхідно заправляти автомобіль пальним об'ємом від 25 літрів та бути учасником програми лояльності UPGgood. На кожному чеку з такої заправки буде вказана літера.

Щоб стати одним з 50 щасливчиків, які отримають по мільйону бонусів на картку лояльності, треба зібрати на чеках слово "ГУДІК". Саме так звати персонажа, який є символом заправок upg та зображений на рекламних матеріалах. Окрім того, акцією передбачено багато інших призів.

Зокрема, крім головних призів, кожен зареєстрований власник картки UPGgood має шанс виграти один з більш ніж 110 000 миттєвих призів у чеку: гарячі та прохолодні напої, смачні хот-доги, соковиті бургери. І ще – додаткове бонусне пальне.

28 000 000 миттєвих призових бонусів, за які можна придбати пальне у мережі АЗК upg, а також додаткові вигоди на наступну заправку від 0,50 грн/л до 3 грн/л:

35 000 призів – Бензин / ДП = 0,50 грн/л; Газ = 0,50 грн/л;

20 000 призів – Бензин / ДП = 1 грн/л; Газ = 0,50 грн/л;

15 000 призів – Бензин / ДП = 2 грн/л; Газ = 0,75 грн/л;

10 000 призів – Бензин / ДП = 3 грн/л; Газ = 1 грн/л.

Винагородою може скористатися кожен зареєстрований учасник бонусної програми UPGgood.

Зареєструвати картку можна на сайті upgood.com.ua або завантаживши додаток upg в Apple Store та Google Play Market.

Детальні умови акції – за посиланням.

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