В Вильнюсе появился новый дорожный знак, который касается Беларуси и Украины.

В Вильнюсе установили новый дорожный знак, на котором отмечено расстояние до “свободного Киева” и “оккупированного Минска”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

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Таким образом мэр обратился к Белорусам с просьбой “проснуться” и посмотреть на реальность.

"779 км до свободного Киева. Минск (временно оккупирован Кремлем) находится в 187 км. Соседи-белорусы, проснитесь”, – говорится в посте.