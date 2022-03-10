У Вільнюсі з'явився новий дорожній знак, який стосується Білорусі та України.

У Вільнюсі встановили новий дорожній знак, на якому відзначено відстань до “вільного Києва” та “окупованого Мінська”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер Вільнюса Ремігіюс Шімашюс.

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Таким чином мер звернувся до Білорусів із проханням “прокинутися” та подивитися на реальність.

“779 км до вільного Києва. Мінськ (тимчасово окупований Кремлем) знаходиться за 187 км. Сусіди-білоруси, прокиньтеся”, – йдеться у пості.