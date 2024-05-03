Этот дорожный знак в форме ромба будет сбивать с толку даже опытных водителей. Однако за его невыполнение предусмотрен немалый штраф - 135 евро.

Інформаційний знак із білим ромбом на синьому фоні – це не смуга руху лише для Renault. Він свідчить про смугу руху спільного використання автомобілів. А у Франції його невиконання може коштувати 135 євро.

Позначена ромбом смуга руху переважно розташована зліва. Досі знак існував лише у Франції, тестувався з 2020 року у Ліоні, Греноблі та Страсбурзі. Ромб вказує (іноді супроводжується додатковою пояснювальною стрілкою) на смугу для громадського транспорту, таксі, транспортних засобів, в салоні яких не менше двох осіб, включаючи водія. Це і є спільне використання.

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Таким чином, комерційному чи комунальному транспорту, якщо така табличка над смугою активна, у тій частині дороги робити нічого. Якщо в салоні один водій, йому також туди не можна.

Дозволено рух громадському транспорту, таксі та автомобілям "з дуже низьким рівнем викидів", тобто з наклейкою Crit'Air. Звичайно, сюди слід зарахувати і електромобілі, якщо навіть там лише один водій.

Знак з білим діамантом на блакитному тлі вказує на смугу, зарезервовану для спільного проїзду. Фото: freepik.com

Такі знаки зазвичай з'являються на електронних табло. Диспетчер в залежності від ситуації з моніторингу транспортного трафіку може включати активність або вимикати її. Скажімо, на дорозі між Ліоном та Сент-Етьєном діють тимчасові проміжки активності: автомагістраль A7 на південь від Ліонського столичного району є головною транспортною артерією, яка пропускає понад 100 000 автомобілів на день.

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Там, щоб уникнути проблем із пробками, активність знака регулюється, особливо в ранкові та вечірні години пік, як у південному, так і в північному напрямках. Ця резервна смуга зранку працює з понеділка по п'ятницю з 7:00 до 9:30. Періоди активації позначені світловим символом із білим ромбом та стрілкою під знаком. Аналогічно включається активність у післяробочий час пік.

Найчастіше знаки смуг спільного використання автомобілів зустрічаються у французькому регіоні Рона – Альпи Аннесі. Фото: eprogres.fr

Мета знаку – уникнути перешкод під час обгону чи на виїздах, а також мотивувати людей більше користуватися електромобілями чи громадським транспортом, щоб зменшити забруднення довкілля.

Цей знак досі існував лише у Франції. Не всі європейці розуміли його значення. І будь-який з водіїв, які виїхали на спеціальну смугу без перерахованих вище підстав, ставав спонсором французької скарбниці.

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Практика використання такого дорожнього знака на багатосмугових дорогах виявилася успішною. Тепер уряди багатьох країн взялися вивчати цей досвід і, мабуть, незабаром усі напрямки в курортні регіони застрягають новими інформаційними, а іноді й наказними знаками з білим ромбом у синьому прямокутнику чи колі.