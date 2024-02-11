Символ черного автомобиля на белом фоне то ли погружается, то ли исчезает в неровных линиях. Такой знак предупредительной группы появился на дорогах Испании.

Водителям не стоит игнорировать предупреждения этого таинственного пока дорожного знака. Что означает этот символ и почему на него стоит обратить особое внимание?

Появление дорожного знака Р-33 на некоторых дорогах Испании не противоречит ключевым стандартам безопасности дорожного движения Евросоюза, однако страны могут размещать собственные дорожные знаки и наносить разметку по собственным образцам и цветовой гамме.

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Именно поэтому введенный новый дорожный знак Р-33 встречается только в Испании, но вполне вероятно, что европейская стандартизация обогатится еще и таким символом. Предупредительный знак с изображением почти исчезнувшего в черно-белом мареве автомобиля предостерегает от опасности.

Из описания становится понятно, что транспортное средство заходит в зону, где часто случаются явления ограниченной видимости. Это может быть туман, снег, дождь или дым. Для Испании такой шаг оправдан, сделан для улучшения безопасности дорожного движения. Особенно это уместно в горных районах южной части страны с множеством участков дорог, которые часто покрыты густым туманом.

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Таким образом, новый дорожный знак Р-33 готовит водителя к возможным осложнениям дорожной ситуации, трудностей, побуждает тщательно оценить дистанции и скорости других участников дорожного движения, а также предупреждает о необходимости быть особенно осторожными.

Увидев на дороге такой знак и оценив ситуацию, лишним не будет включить ближний свет фар или противотуманные фары. Этим водитель позаботится не только о собственной безопасности, но и поможет другим участникам дорожного движения, выделив свое транспортное средство огнями освещения.

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В Украине нет эквивалента испанского P-33. О погодных условиях предупреждает разве что знак 1.17 "Боковой ветер", Зато у нас много знаков, которые предупреждают о плохом дорожном покрытии – от 1.10 до 1.16 (неровная дорога, выбоина, холм, выброс камней, опасная обочина, скользкая дорога и т.д.). Есть и другие знаки обобщенного характера, что также сопровождаются дополнительными табличками с пояснениями и уточнениями.

Знак 1.41 "Место концентрации ДТП" устанавливают с дополнительными табличками. Фото: Служба восстановления в Хмельницкой области