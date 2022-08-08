Оригинальный дорожный знак появился в Одессе. Его нет в Правилах дорожного движения Украины.

Установили оригинальный знак на улице Академика Вильямса, возле перекрестка с улицей Ильфа и Петрова. Видимо, он означает, что с крайней правой полосы двигаться прямо смогут велосипедисты.

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“Автомобили, которые едут по этой полосе, должны поворачивать направо”, – считают на фейсбук-странице Про мобільність, на которой собственно и размещено фото знака. “В дальнейшем такие знаки планируют установить и на других перекрестках в городе”, – сказано на странице урбанистов.

При этом в приложении № 1 к Правилам дорожного движения в разделе “информационно-указательные знаки” есть похожий знак 5.19.1, который называется “использование полосы движения”. Он содержит прямой запрет движения некоторых видов транспорта по определенной полосе. Однако примеров с “разрешенной” велосипедной полосой в данном разделе не содержится вообще. Поэтому вопрос можно ли считать установленный в Одессе знак действующим и обязательным к исполнению остается открытым.