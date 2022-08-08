Оригінальний дорожній знак з’явився в Одесі. Його немає в Правилах дорожнього руху України.

Встановили оригінальний знак на вулиці Академіка Вільямса, біля перехрестя з Ільфа та Петрова. Мабуть, він означає, що з крайньої правої смуги рухатися прямо зможуть велосипедисти.

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“Автомобілі, які їдуть цією смугою, повинні повертати праворуч”, - вважають на фейсбук сторінці Про мобільність, на який власне і розміщено фото знаку. “У подальшому такі знаки планують встановити такі знаки і на інших перехрестях в місті”, - сказано на сторінці урбаністів.

При цьому у додатку №1 до Правил дорожнього руху у розділі “інформаційно-вказівні знаки” є схожий знак 5.19.1 який називається “використання смуги руху”. Він містить пряму заборону руху певних видів транспорту по визначеній сузі. Проте прикладів з “дозволеною” велосипедною смугою у даному розділі не міститься взагалі. Тож питання чи можна вважати встановлений в Одесі знак чинним та обов’язковим до виконання лишається відкритим.