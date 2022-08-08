На відміну від водіїв автомобілів, велосипедисти не зобов’язані проходити відповідне навчання в автошколі та складати іспити. Також не повинні мати ніяких документів на підтвердження права керування велосипедом.

Проте, попри відсутність вимог щодо навчання, велосипедисти є учасниками дорожнього руху і беруть безпосередню участь у процесі руху на дорозі. Тому закон зобов’язує велосипедистів дотримуватися правил дорожнього руху, в тому числі що стосуються водіїв та пішоходів.

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Зокрема велосипедисти повинні знати вимоги дорожніх знаків, вимоги регулювання дорожнього руху, правила застосування дорожніх розміток та інших вимог на рівні водія автомобіля. За порушення правил їзди на велосипеді передбачено відповідні штрафи.

Хто і де може їхати на велосипеді

Рухатися дорогою на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Діти віком до 14 років можуть їздити лише у парках, скверах, дворах, стадіонах тощо.

Їзда на велосипеді та пішохідних доріжках і тротуарах заборонена, окрім крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.

Також в українських правилах дорожнього руху немає заборони рухатись на велосипеді у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння.

Які велосипеди допускаються для руху

Для участі у дорожньому русі допускаються велосипеди зі справними гальмами, механізмом приведення велосипеда в рух та рульової системи.

Велосипед обов’язково повинен бути обладнаним справним звуковим сигналом та світловідбивачами: спереду – білого кольору, по боках – оранжевого, позаду – червоного.

Для руху в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара).

Чи потрібен велосипедисту шолом

Правила дорожнього руху не зобов’язують велосипедиста здійснювати рух при наявності шолома. Рішення щодо доцільності шолома приймається особисто велосипедистом.

Однак при ударах і падіннях шолом захищає голову велосипедиста, суттєво знижуючи ймовірність черепно-мозкових травм.

Для прикладу, якщо водій автомобіля при ДТП захищений певною мірою корпусом автомобіля, то велосипедист такого захисту немає.

При їзді на велосипеді навпаки, у разі зіткнення існує велика ймовірність падіння велосипедиста на тверде покриття дороги. При цьому, зважаючи на те, що ноги велосипедиста утримують під час руху педалі велосипеда і стримуються при різких рухах рамою і сидінням, існує велика ймовірність падіння саме на руки, плечі або голову.

Тому наявність шолома є бажаною для підвищення рівня безпеки велосипедиста у разі будь-яких аварійних ситуацій.

Вимоги до руху велосипеда на дорозі

Велосипедисти повинні їхати по велодоріжці. Якщо такої велодоріжки не має, то мають право їхати по проїзній частині дороги.

Рух по проїзній частині на велосипедах дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі. Рух повинен здійснюватися якомога правіше, за винятком випадків, коли виконується об’їзд.

Група велосипедів повинна їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості на велосипедах повинні бути ввімкнені фари або ліхтарі.

У місцях, де рух регулюється, велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора.

Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам.

Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.

На нерегульованих пішохідних переходах велосипедисти, як і всі інші водії, повинні надавати дорогу пішоходам. Велосипедистам не можна перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на пішохідному переході. У цьому випадку потрібно зійти з велосипеда й перейти дорогу як пішохід.

Зупинка чи стоянка велосипедів дозволена на проїзній частині, але не більше ніж у два ряди. Буксирування велосипедів заборонено.

Що забороняється велосипедисту

В правилах дорожнього руху прописані окремі чіткі заборони для велосипедистів, зокрема забороняється:

керувати велосипедом з несправними гальмами, звуковим сигналом;

керувати в темну пору доби та в умовах недостатньої видимості з вимкненим ліхтарем (фарою) чи без світловідбивачів;

рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, а також по проїзній частині, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку;

рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих);

під час руху триматися за інший транспортний засіб;

їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей (підніжок);

перевозити пасажирів на велосипеді (за винятком дітей до 7 років на додатковому сидінні);

буксирувати велосипеди;

буксирувати причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

Відповідальність велосипедиста за порушення ПДР

За порушень вказаних вище правил на велосипедиста може бути накладений штраф у розмірі 340 грн. (ч.2 ст.127 КУпАП).

Якщо ж буде встановлено, що велосипедист порушив правила у стані алкогольного сп’яніння, то штраф становить вже 680 грн. (ч.3 ст.127 КУпАП).

За умови створення велосипедистом аварійної ситуації, штраф становитиме вже 850 грн. Або ж може бути застосовано покарання у вигляді громадських робіт на строк від 20 до 40 годин (ч.4 ст.127 КУпАП).

У разі вчинення ДТП з вини велосипедиста, відповідальність передбачена у розмірі 850 грн. (ст.124 КУпАП). Якщо велосипедист «втече» з місця ДТП, то може отримати штраф у розмірі 3 400 грн. або отримати стягнення у вигляді адміністративного арешту строком від 10 до 15 діб.

Право виносити постанови чи складати протоколи щодо притягнення велосипедистів до адміністративної відповідальності надано працівникам поліції. По окремих статтях КУпАП рішення виносить суд.

Якщо ж працівник поліції бачить порушення велосипедистом правил дорожнього руху, то він зобов’язаний вжити заходів щодо притягнення велосипедиста до відповідальності.

Сплата зазначених штрафів не звільняє велосипедиста від обов’язку відшкодувати матеріальну чи моральну шкоди, спричинені порушенням велосипедистом правил їзди.

Таким чином, якщо маєте намір пересісти на велосипед, вивчіть спочатку правила їзди на велосипеді та ознайомтесь з видами покарань за порушення цих правил.

Велосипедист, який не знає правил дорожнього руху, є потенційно небезпечним як для самого себе, так і для інших учасників дорожнього руху. Якщо ж ви бачите, як велосипедист порушує правила, не полінуйтесь звернути йому увагу або повідомити поліцію.