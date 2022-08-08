В отличие от водителей автомобилей, велосипедисты не обязаны проходить соответствующее обучение в автошколе и сдавать экзамены. Также не должны иметь никаких документов на подтверждение права управления велосипедом.

Однако, несмотря на отсутствие требований по обучению, велосипедисты являются участниками дорожного движения и непосредственно участвуют в процессе движения на дороге. Поэтому закон обязывает велосипедистов соблюдать правила дорожного движения, в том числе касающиеся водителей и пешеходов.

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В частности, велосипедисты должны знать требования дорожных знаков, требования регулирования дорожного движения, правила применения дорожных разметок и других требований на уровне водителя автомобиля. За нарушение правил езды на велосипеде предусмотрены штрафы.

Кто и где может ехать на велосипеде

Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Дети до 14 лет могут ездить только в парках, скверах, дворах, стадионах и т.д.

Езда на велосипеде и пешеходных дорожках и тротуарах запрещена, кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых.

Также в украинских правилах дорожного движения нет запрета двигаться на велосипеде в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

Какие велосипеды допускаются для движения

Для участия в дорожном движении допускаются велосипеды с исправными тормозами, механизмом приведения велосипеда в движение и рулевой системы.

Велосипед обязательно должен быть оборудован исправным звуковым сигналом и светоотражателями: спереди – белого цвета, по бокам – оранжевого, сзади – красного.

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара).

Нужен ли велосипедисту шлем

Правила дорожного движения не обязывают велосипедиста совершать движение при наличии шлема. Решение о целесообразности шлема принимается лично велосипедистом.

Однако при ушибах и падениях шлем защищает голову велосипедиста, существенно снижая вероятность черепно-мозговых травм.

Например, если водитель автомобиля при ДТП защищен в определенной степени корпусом автомобиля, то у велосипедиста такой защиты нет.

При езде на велосипеде наоборот, в случае столкновения существует большая вероятность падения велосипедиста на твердое покрытие дороги. При этом, несмотря на то, что ноги велосипедиста удерживают во время движения педали велосипеда и сдерживаются при резких движениях рамой и сиденьем, существует большая вероятность падения именно на руки, плечи или голову.

Поэтому наличие шлема желательно для повышения уровня безопасности велосипедиста в случае любых аварийных ситуаций.

Требования к движению велосипеда на дороге

Велосипедисты должны ехать по велодорожке. Если такой велодорожки нет, то имеют право ехать по проезжей части дороги.

Движение по проезжей части на велосипедах разрешается только в один ряд по правой крайней полосе. Движение должно осуществляться как можно правее, за исключением случаев, когда выполняется объезд.

Группа велосипедов должна ехать один за другим, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипедах должны быть включены фары или фонари.

В местах, где движение регулируется, велосипедисты должны управляться сигналами регулятора или светофора.

Поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Разрешается движение по обочине, если это не создаст помех пешеходам.

Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны дать дорогу другим транспортным средствам, двигающимся по дороге.

На нерегулируемых пешеходных переходах велосипедисты, как и все остальные водители, должны предоставлять дорогу пешеходам. Велосипедистам нельзя пересекать дорогу по пешеходному переходу, равно как и разворачиваться на пешеходном переходе. В этом случае нужно сойти с велосипеда и перейти дорогу как пешеход.

Остановка или стоянка велосипедов разрешена на проезжей части, но не более чем в два ряда. Буксировка велосипедов запрещена.

Что запрещается велосипедисту

В правилах дорожного движения прописаны отдельные четкие запреты для велосипедистов, в частности, запрещается:

управлять велосипедом с неисправными тормозами, звуковым сигналом;

управлять в темное время суток и в условиях недостаточной видимости с выключенным фонарем (фарой) или без светоотражателей;

двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, а также по проезжей части, когда рядом обустроена велосипедная дорожка;

двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под наблюдением взрослых);

при движении держаться за другое транспортное средство;

ездить, не держась за руль, и снимать ноги с педалей (подножек);

перевозить пассажиров на велосипеде (за исключением детей до 7 лет на дополнительном сиденье);

буксировать велосипеды;

буксировать прицеп, не предусмотренный для эксплуатации с велосипедом.

Ответственность велосипедиста за нарушение ПДД

При нарушении указанных выше правил на велосипедиста может быть наложен штраф в размере 340 грн. (ч.2 ст.127 КУоАП).

Если будет установлено, что велосипедист нарушил правила в состоянии алкогольного опьянения, то штраф составляет уже 680 грн. (ч.3 ст.127 КУоАП).

При создании велосипедистом аварийной ситуации штраф будет составлять уже 850 грн. Или же может быть применено наказание в виде общественных работ сроком от 20 до 40 часов (ч.4 ст.127 КУоАП).

В случае совершения ДТП по вине велосипедиста ответственность предусмотрена в размере 850 грн. (ст.124 КУоАП). Если велосипедист “сбежит” с места ДТП, то может получить штраф в размере 3 400 грн. или получить взыскание в виде административного ареста на срок от 10 до 15 суток.

Право выносить постановления или составлять протоколы о привлечении велосипедистов к административной ответственности предоставлено сотрудникам полиции. По отдельным статьям КУоАП решение выносит суд.

Если же работник полиции видит нарушение велосипедистом правил дорожного движения, то он обязан принять меры по привлечению велосипедиста к ответственности.

Уплата указанных штрафов не освобождает велосипедиста от обязанности возместить материальный или моральный ущерб, причиненные нарушением велосипедистом правил езды.

Таким образом, если вы намерены пересесть на велосипед, изучите сначала правила езды на велосипеде и ознакомьтесь с видами наказаний за нарушение этих правил.