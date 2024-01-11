Штраф за загрязненные номерные знаки составляет 1190 грн.

Загрязненные номерные знаки на автомобиле могут стать причиной не только остановки автомобиля полицией, но и штрафа. Понимание правил и умение защитить свои права помогут вам избежать незаконных штрафов и сохранить свои средства и нервы.

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Что означает "загрязненные номерные знаки"

Грязные номерные знаки – это такие, которые покрыты грязью, снегом или другими веществами до такой степени, что затрудняют или делают невозможным чтение информации с них. Неоднозначность в трактовке этого понятия в части уровня загрязненности приводит к тому, что полиция злоупотребляет своими полномочиями, выписывая штрафы даже при незначительном загрязнении.

Какие требования ПДД

Правила дорожного движения Украины (пункт 2.9.в ПДД) требуют, чтобы водители не управляли транспортными средствами с любыми загрязнениями, а только, если номерные знаки загрязнены до уровня, когда невозможно различить символы с расстояния 20 метров.

Какая ответственность

За нарушение этих требований на водителя может быть наложен штраф в размере 1190 грн, согласно части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Закон детализирует, что штраф можно наложить, если такая загрязненность не дает возможности четко определить символы номерного знака с расстояния 20 метров.

Особые условия для применения штрафа

Штраф может быть наложен только в случае, если номерные знаки являются нечитабельными с расстояния 20 метров. То есть оценка читабельности должна осуществляться лично инспектором в присутствии водителя на расстоянии ровно 20 метров.

Как инспектор должен доказать нарушение

Важно, что инспектор должен доказать нечитабельность номерных знаков с помощью фото- или видеофиксации. А именно, инспектор обязан предоставить доказательства невозможности различения номерных знаков с расстояния 20 метров. Это может быть фото- или видеофиксация, где явно видно, что номерные знаки нечитабельны.

Наличие умысла

Если номерные знаки загрязнились во время движения и водитель об этом не знал, то в его действиях нет умысла. Если нет умысла, то закон запрещает наложение штрафа на водителя. На этом водитель должен настаивать. Хотя на практике инспекторы часто игнорируют это требование закона.

Рекомендации водителям

В случае остановки полицией рекомендуется устранить недостаток на месте. То есть немедленно очистить номерные знаки. После этого нужно попросить инспектора предъявить для ознакомления фото- или видеодоказательства наличия нарушения. Если доказательства отсутствуют, то соответственно и отсутствуют основания для штрафа.

Как действовать, когда получили штраф

Если вам все же был выписан штраф, существует два пути: или оплатить его, или обжаловать. Обжалование будет успешным в случае, когда инспектор не смог должным образом доказать наличие нарушения или в случае несоблюдения им процедуры наложения взыскания.

Выводы

В случае остановки полицией важно знать свои права и быть готовым к действиям, чтобы избежать несправедливых обвинений. Помните, что знание – это ваш ключ к безопасности и уверенности на дороге. Зная эти нюансы, вы сможете лучше защитить свои права и избежать незаконных штрафов за загрязненные номерные знаки.