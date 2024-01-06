В Британии запрещено долго без надобности стоять с работающим двигателем. Даже если водитель за это время очищает стекло от льда, его могут оштрафовать на 80 фунтов стерлингов, то есть 3 855 гривен.

Многие из украинских водителей не очищают стекло от наледи, а просто ждут, пока оно оттает во время работы работающего двигателя в автомобиле. В Британии за это можно получить ощутимый штраф. Отныне о любых советах и методах быстрой и качественной очистки стекла от снега и инея, пока двигатель вашего автомобиля прогревается, стоит забыть. Это может принести не столько пользы, сколько вреда. А все потому, что статья 123 британских ПДД четко говорят о холостом ходе: когда двигатель неподвижного автомобиля работает, это называется холостым ходом.

Это понятно всем. Но самое интересное дальше: "Запрещается оставлять припаркованное транспортное средство без присмотра с включенным двигателем или оставлять двигатель транспортного средства работающим без необходимости".

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Поэтому, пока водитель чистит стекла от снега и инея, а двигатель прогревается, он автоматически нарушает требования ПДД. Во-первых, транспортное средство стоит. В таком случае двигатель должен быть выключенным. Во-вторых, к водителю могут иметь претензии экологи, поскольку здесь неоправданные выбросы автомобиля на окружающую среду – выхлопные газы содержат угарный газ, диоксид азота и углеводороды.

И хотя случаев взыскания штрафов от экологов еще не было, за нарушение требований ПДД активно штрафуют. Британские Правила четко трактуют: если транспортное средство стоит неподвижно, то водителю "следует применить стояночный тормоз и выключить двигатель, чтобы уменьшить выбросы и шумовое загрязнение". Исключение есть, но оно позволяет оставлять двигатель работающим, если транспортное средство стоит в движении или проводится диагностика неисправностей.

Для очистки стекол и освобождения современного автомобиля от снега не обязательно держать двигатель включенным: нынешнее поколение техники ушло далеко от карбюраторных машин, которым такой прогрев был необходим. Фото: Daily Mail

За это нарушение на водителей могут наложить штраф. Если водитель по просьбе уполномоченного лица отказывается выключить двигатель, то это обернется ему штрафом в размере 20 фунтов стерлингов (960 грн). Когда водитель отказывается платить, сумма возрастет до 40 фунтов стерлингов (1 926 грн). А дальше уже идет рост: стоит те 40 стерлингов не оплатить в течение 14 дней – сумма вырастет до 80 фунтов, то есть 3 855 гривен.

Однако и это еще не все. "Неуплата штрафа в течение 14 дней также может привести к штрафу в размере 40 фунтов стерлингов сверх существующих 80 фунтов стерлингов". В сумме это будет 120 фунтов стерлингов, то есть 5 792 грн в конвертации.

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Кстати, подобные фискальные меры действуют и в других странах. В той же Польше, за сидение в машине с работающим двигателем водителя могут оштрафовать на 100 злотых (950 грн) за то, что вы оставили мотор работать во время остановки в населенном пункте более минуты.

За очистку автомобиля от снега с включенным двигателем для прогрева можно получить квитанцию для уплаты штрафа на 300 злотых, 2 850 гривен. Обжалованию такое и ему подобные решения не подлежат даже через суд.

А когда водитель выедет на дорогу с заснеженной крышей машины, то полицейский может наказать его штрафом от 20 до 500 злотых (190 – 4 750 грн). И это справедливо, поскольку в движении даже 20-килограммовую "шапку" встречный поток сметет запросто. Автомобиль, идущий следом со скоростью 100 км/ч, встретится с силой удара от того снега под 5 тонн.

Утренняя процедура очистки от снега стекол, крыши и зеркал не из приятных, но делать это в облаках выхлопных газов работающего на прогрев двигателя еще более пакостное занятие. Фото: pl.aliexpress.com

По данным Института инженерии и технологий (IET), прогрев автомобиля в холодные месяцы занимает в среднем 244 минуты. Хотя для смазки двигателя, когда он запущен, "нужно менее 30 секунд, а во время движения двигатель должен быстро достичь полной рабочей температуры".

Долгий прогрев был оправданным для старых автомобилей, которые оснащены карбюраторами. Однако большинство автомобилей, произведенных после 1990-х годов, имеют двигатель с впрыском топлива, который не нужно прогревать.

Вообще же во многих странах нормой становится "правило десяти секунд": если водитель собирается стоять на месте более 10 секунд, ему следует выключить двигатель. В Украине до сих пор спорят: прогревать двигатель или нет. Какой прогрев? Десять секунд жди и – поехал!