В Британії заборонено довго без потреби стояти з працюючим двигуном. Навіть якщо водій за цей час очищує скло від льоду, його можуть оштрафувати на 80 фунтів стерлінгів, тобто 3 855 гривень.

Багато хто з українських водіїв не очищає скло від криги, а просто чекає в автомобілі, поки воно розтане під час роботи працюючого двигуна. В Британії за це можна отримати відчутний штраф. Відтепер про будь-які поради та методи швидкого і якісного очищення скла від снігу та інею, поки двигун вашої автівки прогрівається, варто забути. Це може принести не стільки користі, скільки шкоди. А все тому, що стаття 123 британських ПДР чітко тлумачать про холостий хід: коли двигун нерухомого автомобіля працює, це називається холостим ходом.

Це зрозуміло усім. Та найцікавіше далі: "Забороняється залишати припаркований транспортний засіб без нагляду з увімкненим двигуном або залишати двигун транспортного засобу працюючим без потреби".

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Отож, поки водій чистить скло від снігу та інею, а двигун прогрівається, він автоматично порушує вимоги ПДР. По-перше, транспортний засіб стоїть. У такому разі двигун має бути вимкненим. По-друге, до водія можуть мати претензії екологи, оскільки тут невиправдані викиди автомобіля на навколишнє середовище – вихлопні гази містять чадний газ, діоксид азоту та вуглеводні.

І хоча випадків стягнення штрафів від екологів ще не було, за порушення вимог ПДР активно штрафують. Британські Правила чітко тлумачать: якщо транспортний засіб стоїть нерухомо, то водієві "слід застосувати стоянкове гальмо та вимкнути двигун, щоб зменшити викиди та шумове забруднення". Виняток є, але він дозволяє залишати двигун працюючим, якщо транспортний засіб стоїть у русі або проводиться діагностика несправностей.

Для очищення скла та визволення сучасного автомобіля від снігу не обов'язково тримати двигун увімкненим: нинішнє покоління техніки пішло далеко від карбюраторних машин, яким такий прогрів був необхідний. Фото: Daily Mail

За це порушення на водіїв можуть накласти штраф. Якщо водій на прохання уповноваженої особи відмовляється вимкнути двигун, то це обернеться йому штрафом у розмірі 20 фунтів стерлінгів (960 грн). Коли водій відмовляється платити, сума зросте до 40 фунтів стерлінгів (1 926 грн). А далі вже йде зростання: варто ті 40 стерлінгів не сплатити протягом 14 днів – сума виросте до 80 фунтів, тобто 3 855 гривень.

Однак і це ще не все. "Несплата штрафу протягом 14 днів також може призвести до штрафу в розмірі 40 фунтів стерлінгів понад існуючі 80 фунтів стерлінгів". В сумі це буде 120 фунтів стерлінгів, тобто 5 792 грн у конвертації.

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До речі, дещо подібні фіскальні заходи діють і в інших країнах. У тій же Польщі, за сидіння в машині з працюючим двигуном водія можуть оштрафувати на 100 злотих (950 грн) за те, що ви залишили працювати під час зупинки в населеному пункті понад хвилину.

За очищення автомобіля від снігу з увімкненим двигуном для прогрівання можна отримати квитанцію для сплати штрафу на 300 злотих, 2 850 гривень. Оскарженню таке і йому подібні рішення не підлягають навіть через суд.

А коли водій виїде на дорогу з засніженим дахом автівки, то поліціянт може покарати його штрафом від 20 до 500 злотих (190 – 4 750 грн). І це справедливо, оскільки в русі навіть 20-кілограмову "шапку" зустрічний потік змете запросто. Автомобіль, що йде слідом зі швидкістю 100 км/год, зустрінеться з силою удару від того снігу під 5 тонн.

Ранкова процедура очищення від снігу скла, даху і дзеркал не з приємних, але робити це в хмарах вихлопних газів працюючого на прогрів двигуна ще більш капосне заняття. Фото: pl.aliexpress.com

За даними Інституту інженерії та технологій (IET), прогрівання автомобіля у холодні місяці займає в середньому 244 хвилини. Хоча для змащування двигуна, коли він запущений, "потрібно менш як 30 секунд, а під час руху двигун повинен швидко досягти повної робочої температури".

Довге прогрівання було виправданим для старих автомобілів, які оснащені карбюраторами. Однак більшість автомобілів, вироблених після 1990-х років, мають двигун з уприскуванням палива, який не потрібно прогрівати.

Взагалі ж у багатьох країнах нормою стає "правило десяти секунд": якщо водій збирається стояти на місці понад 10 секунд, йому слід вимкнути двигун. В Україні ще й досі сперечаються: прогрівати двигун чи ні. Яке прогрівання? Десять секунд чекай і – поїхав!