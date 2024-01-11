Штраф за забруднені номерні знаки складає 1190 грн.

Забруднені номерні знаки на автомобілі можуть стати причиною не лише зупинки автомобіля поліцією, але й штрафів. Розуміння правил та вміння захистити свої права допоможуть вам уникнути незаконних штрафів та зберегти свої кошти та нерви.

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Що означає "забруднені номерні знаки"

Брудні номерні знаки – це такі, що покриті брудом, снігом або іншими речовинами до такого ступеня, що утруднюють чи роблять неможливим читання інформації з них. Неоднозначність у трактуванні цього поняття в частині рівня забрудненості призводить до того, що поліція зловживає своїми повноваженнями, виписуючи штрафи навіть при незначному забрудненні.

Які вимоги ПДР

Правила дорожнього руху України (пункт 2.9.в ПДР) вимагають, щоб водії не керували транспортними засобами не з будь-якими забрудненнями, а лише, якщо номерні знаки забруднені до рівня, коли неможливо розрізнити символи з відстані 20 метрів.

Яка відповідальність

За порушення цих вимог на водія може бути накладено штраф у розмірі 1190 грн, згідно з частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Закон деталізує, що штраф можна накласти, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів.

Особливі умови для застосування штрафу

Штраф може бути накладений лише у випадку, якщо номерні знаки є нечитабельними з відстані 20 метрів. Тобто оцінка читабельності повинна здійснюватися особисто інспектором у присутності водія на відстані рівно 20 метрів.

Як інспектор повинен доказати порушення

Важливо, що інспектор повинен довести нечитабельність номерних знаків за допомогою фото- або відеофіксації. А саме, інспектор зобов’язаний надати докази неможливості розрізнення номерних знаків з відстані 20 метрів. Це може бути фото- або відеофіксація, де явно видно, що номерні знаки нечитабельні.

Наявність умислу

Якщо номерні знаки забруднились під час руху і водій про це не знав, то в його діях немає умислу. Якщо немає умислу, то закон забороняє накладення штрафу на водія. На цьому водій повинен наполягати. Хоча на практиці інспектори часто ігнорують цю вимогу закону.

Рекомендації водіям

У разі зупинки поліцією рекомендується усунути недолік на місці. Тобто негайно очистити номерні знаки. Після цього потрібно попросити інспектора пред’явити для ознайомлення фото- або відеодокази наявності порушення. Якщо докази відсутні, то відповідно і відсутні підстави для штрафу.

Як діяти, коли отримали штраф

Якщо вам все ж було виписано штраф, існує два шляхи: або оплатити його, або оскаржити. Оскарження можливе у випадку, коли інспектор не зміг належним чином довести наявність порушення або у разі недотримання ним процедури накладення стягнення.

Висновки

У випадку зупинки поліцією важливо знати свої права та бути готовим до дій, щоб уникнути несправедливих звинувачень. Пам’ятайте, що знання – це ваш ключ до безпеки та впевненості на дорозі. Знаючи ці нюанси, ви зможете краще захистити свої права та уникнути незаконних штрафів за забруднені номерні знаки.