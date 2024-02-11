Символ чорного автомобіля на білому тлі чи то занурюється, чи то зникає в нерівних лініях. Такий знак попереджувальної групи з’явився на дорогах Іспанії.

Водіям не варто ігнорувати попередження цього таємничого допоки дорожнього знаку. Отож, що означає той символ і чому на нього варто звернути особливу увагу?

Поява дорожнього знаку Р-33 на деяких дорогах Іспанії не суперечить ключовим стандартам безпеки дорожнього руху Євросоюзу, однак країни можуть розміщувати власні дорожні знаки та наносити розмітку за власними зразками та колірною гамою.

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Саме тому введений новий дорожній знак Р-33 зустрічається тільки в Іспанії, але цілком ймовірно, що європейська стандартизація збагатиться ще й таким символом. Попереджувальний знак з зображенням майже зниклого у чорно-білому мареві автомобіля застерігає від небезпеки.

З опису стає зрозуміло, що транспортний засіб заходить у зону, де часто трапляються явища обмеженої видимості. Це може бути туман, сніг, дощ чи дим. Для Іспанії такий крок виправданий, зроблений для покращення безпеки дорожнього руху. Особливо це доречно в гірських районах південної частини країни з безліччю ділянок доріг, які часто вкриті густим туманом.

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Таким чином, новий дорожній знак Р-33 готує водія до можливих ускладнень дорожньої ситуації, труднощів, спонукає ретельніше оцінити дистанції та швидкості інших учасників дорожнього руху, а також попереджає про необхідність бути особливо обережними.

Побачивши на дорозі такий знак та оцінивши ситуацію, зайвим не буде включити ближнє світло фар або протитуманні фари. Цим водій подбає не тільки про власну безпеку, але й допоможе іншим учасникам дорожнього руху, виділивши свій транспортний засіб вогнями освітлення.

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В Україні немає еквівалента іспанського P-33. Про погодні умови попереджає хіба що знак 1.17 “Боковий вітер”, Натомість у нас багато знаків, які попереджають про погане дорожнє покриття – від 1.10 до 1.16 (нерівна дорога, вибоїна, пагорб, викид каміння, небезпечне узбіччя, слизька дорога тощо). Є й інші знаки узагальненого характеру, що також супроводжуються додатковими табличками з поясненнями та уточненнями.

Знак 1.41 “Місце концентрації ДТП” встановлюють з додатковими табличками. Фото: Служба відновлення у Хмельницькій області