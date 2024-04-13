Пилотные версии "умных знаков" со специально разработанной программой используют инфракрасную и микроволновую технологию для выявления отвлечения водителя от вождения и превышения скорости

Умные знаки могут определить, превышает ли водитель скорость, не пристегнул ремень безопасности или использует свой телефон. Об этом в каждом отдельном случае знак будет напоминать водителю, склоняя его к безопасному управлению автомобилем.

Технология тестируется в разных местах по всей территории США, включая Сиэтл и Вашингтон, округ Колумбия. При этом знаки не могут собирать личные данные и не выдают квитанции на уплату штрафа, но они постоянно напоминают человеку за рулем о несоответствии его действий ПДД и рекомендуют сосредоточиться.

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В первых версиях портативные знаки показывали водителям цифровое считывание их скорости и сообщали им о необходимости снизить ход, если те его превышали. Теперь программа улучшилась и знаки советуют водителям отложить телефоны, если он у них в руке.

Как и упомянутые выше цифровые измерители скорости, так умные знаки не могут наказать водителей. Однако NPR сообщает, что они могут предупредить водителя о том, что они совершают ошибку, и посоветовать им "отложить телефон", в надежде предотвратить плохое поведение. С другой стороны, людей, которые хорошо ездят, встречает смайлик.

Тим Хоган, генеральный директор компании SaferStreet Solutions, которая производит знаки, сказал, что технология может уменьшить отвлечение от вождения на 40 процентов, если его оставлять в одном месте в течение месяца. Любое улучшение концентрации водителя является положительным.

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Согласно недавнему отчету компании Cambridge Mobile Telematics, которая отслеживает поведение водителей для страховых компаний, фиксируется тревожный рост использования телефона за рулем.

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"Почти по всем показателям отвлечение от вождения является самым частым на дорогах США. Водители тратят больше времени на телефоны во время вождения и делают это во время большего количества поездок. Почти 58 процентов поездок в 2022 году водители взаимодействовали со своими телефонами", – написала компания в последнем отчете.

Организаторы сообщества, такие как Washington Traffic Safety Coalition, надеются, что эти знаки, которые не используют камеры и не собирают личные данные, будут действовать как напоминание о безопасном вождении. В результате компания начала пилотную программу с использованием четырех умных знаков, которые будут вращаться в 12 местах, включая Сиэтл, Алгону, округ Кинг и т.д. в течение восьми недель.