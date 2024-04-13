Пілотні версії "розумних знаків" зі спеціально розробленою програмою використовують інфрачервону та мікрохвильову технологію для виявлення відволікання водіїв від водіння та перевищення швидкості.

Розумні знаки можуть визначити, чи водій перевищує швидкість, не пристебнув ремінь безпеки чи використовує свій телефон. Про це в кожному окремому випадку знак нагадувати водієві, схиляючи його до безпечного керування автомобілем.

Технологія тестується в різних місцях по всій території США, включаючи Сіетл і Вашингтон, округ Колумбія. При цьому знаки не можуть збирати особисті дані та не видають квитанції на сплату штрафу.

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В перших версіях портативні знаки показували водіям цифрове зчитування їхньої швидкості та повідомляли їм про необхідність знизити хід, якщо ті його перевищували. Тепер програма поліпшилася й знаки радять водіям відкласти телефони, якщо він у них в руці. З іншого боку, людей, які нічого не порушують, зустрічає смайлик.

Тім Хоган, генеральний директор компанії SaferStreet Solutions, яка виробляє знаки, сказав, що технологія може зменшити відволікання від водіння на 40 відсотків, якщо його залишати в одному місці протягом місяця. Будь-яке покращення концентрації водія є позитивним.

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Відповідно до нещодавнього звіту компанії Cambridge Mobile Telematics, яка відстежує поведінку водіїв для страхових компаній, фіксується тривожне зростання використання телефону за кермом.

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"Майже за всіма показниками відволікання від водіння є найчастішим на дорогах США. Водії витрачають більше часу на телефони під час водіння та роблять це під час більшої кількості поїздок. Майже 58 відсотків поїздок у 2022 році водії взаємодіяли зі своїми телефонами", – написала компанія в останньому звіті.

Організатори спільноти, такі як Washington Traffic Safety Coalition, сподіваються, що ці знаки, які не використовують камери та не збирають особисті дані, будуть діяти як нагадування про безпечне водіння. У результаті компанія розпочала пілотну програму з використанням чотирьох розумних знаків, які обертатимуться в 12 місцях, включаючи Сіетл, Алгону, округ Кінг тощо протягом восьми тижнів.