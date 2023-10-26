На Дніпропетровщині поліцейські викрили крадія, який побудував теплицю з опор дорожніх знаків.

Під час обшуку правоохоронці виявили на подвір’ї 47-річного жителя одного з сіл Новомосковського району викрадені дорожні знаки. А саме 18 металевих опор та 31 дорожній знак.

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За цим фактом слідчими розпочато досудове розсування за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. (Крадіжка, вчинена у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років).