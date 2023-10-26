В Днепропетровской области полицейские разоблачили вора, который построил теплицу из опор дорожных знаков.

Во время обыска правоохранители обнаружили во дворе 47-летнего жителя одного из сел Новомосковского района похищенные дорожные знаки. А именно 18 металлических опор и 31 дорожный знак.

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По этому факту следователями начато досудебное раздвижение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. (Кража, совершенная в больших размерах – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет).