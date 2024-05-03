Цей дорожній знак у формі ромбу збиватиме з пантелику навіть досвідчених водіїв. Однак за його невиконання передбачений чималий штраф – 135 євро.

Інформаційний знак з білим ромбом на синьому фоні – це не смуга руху лише для Renault. Він вказує на смугу руху для спільного використання автомобілів. А у Франції його невиконання може обійтись у 135 євро.

Позначена ромбом смуга руху здебільшого розташована ліворуч. Донині знак існував лише у Франції, тестувався з 2020 року у Ліоні, Греноблі та Страсбурзі. Ромб вказує (інколи супроводжується й додатковою пояснювальною стрілкою) на смугу для громадського транспорту, таксі, транспортних засобів, в салоні яких щонайменше дві людини, включаючи водія. Це і є спільне використання.

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Таким чином, комерційному чи комунальному транспорту, якщо така табличка над смугою активна, у тій частині дороги робити нічого. Якщо в салоні один водій, то йому також туди зась.

Дозволено рух громадському транспорту, таксі та автомобілям "з дуже низьким рівнем викидів", тобто з наклейкою Crit'Air. Звісно, сюди варто віднести й електромобілі, якщо навіть там лише один водій.

Знак з білим діамантом на синьому фоні вказує на смугу, зарезервовану для спільного проїзду. Фото: freepik.com

Такі знаки зазвичай виникають на електронних табло. Диспетчер залежно від ситуації з моніторингу транспортного трафіку, може вмикати активність чи вимикати її. Скажімо, на дорозі між Ліоном і Сент-Етьєном діють часові проміжки активності: автомагістраль A7 на південь від Ліонського столичного району є головною транспортною артерією, що пропускає понад 100 000 автомобілів на день.

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Там для уникнення проблем із заторами активність знаку регулюється, особливо у ранкові та вечірні години пік, як у південному, так і у північному напрямках. Ця резервна смуга вранці працює з понеділка по п’ятницю з 7:00 до 9:30. Періоди активації позначені світловим символом з білим ромбом і стрілкою під знаком. Аналогічно вмикається активність у післяробочий час пік.

Найчастіше знаки смуг спільного використання автомобілів зустрічаються у французькому регіоні Рона – Альпи Аннесі. Фото: eprogres.fr

Мета знаку – уникнути перешкод під час обгону чи на виїздах, а також мотивувати людей більше користуватися електромобілями або громадським транспортом, щоб зменшити забруднення довкілля. Цей знак досі існував лише у Франції.

Не всі європейці розуміли його значення. І будь-хто з водіїв, котрі виїхали на спеціальну смугу без перерахованих вище підстав, ставав спонсором французької скарбниці.

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Практика використання такого дорожнього знаку на багатосмугових дорогах виявилася успішною. Тепер уряди багатьох країн взялися вивчати цей досвід і, ймовірно, невдовзі усі напрямки в курортні регіони зарясніють новими інформаційними, а подекуди й наказовими знаками з білим ромбом у синьому прямокутнику чи колі.

Здебільшого такі дорожні знаки мають часові проміжки дії, активність їх роботи допомагає регулювати трафік у години пік. Колаж: Авто24