В Великобритании заметили новый дорожный знак с парой людей на нем: что он означает

Впервые этот знак появился в июне в городе Гессле (Hessle), принадлежащий к округу Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Великобритания. Об этом сообщает BBC.

Знак на проспекте Квинз-Док установила возле Морского музея компания MB Roche civil engineering, которая проводила там ремонт брусчатки. Однако установление знака отнюдь не связано с ремонтными работами.

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Исходя из изображения знака, водителям не придется помогать вставать тем, кто опрометчиво упал. Ведь подрядчик оградил зону укладки брусчатки после проведения инженерных работ.

Да и сам знак стоит вне строительной зоны, практически рядом с телефонной будкой, украшенной телефонной компанией KCOM в рамках толерантности к Европрайду. Это европейское международное мероприятие, которое ежегодно в течение двух недель собирает миллионы людей на многочисленные спортивные и художественные мероприятия, концерты, различные клубные вечеринки, дни памяти жертв СПИДа на основе концепции международного Прайда представителей ЛГБТ.

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Директор Мэтью Рош сказал, что фирма также присоединилась к проведению Прайда и таким образом надеется вызвать улыбку на лицах людей и призвать их к толерантности.

"Мы работали прямо возле телефонной будки, которая имеет цвета радуги, и это кажется очень хорошей идеей разместить еще и такой дорожный знак. Люди обычно немного расстраиваются дорожными работами, поэтому я просто стараюсь вызвать улыбку на лицах людей. Мы небольшая семейная фирма, и мы очень гордимся положительным влиянием на наше местное сообщество", – добавил Мэтью Рош.

Компания MB Roche civil engineering уже не впервые разнообразит дорожные знаки возле своих объектов, сопровождая их забавными подписями и дополнительными информационными табличками. Привлекательности добавляет то, что все подписи сделаны на местном диалекте Халл, что не всегда поддаются переводу, но хорошо понимаются и воспринимаются местными жителями.

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Дорожная полиция графства не предъявляет претензий к MB Roche civil engineering как автору и владельцу неформальных дорожных знаков, поскольку их графическое изображение и содержание не вводит в заблуждение, несет информационную ценность и поднимает настроение водителям.

Коллекционеры украли дорожные знаки с остроумными информационными надписями на местном диалекте Халл, которые строительная фирма установила на своих участках ремонта дорог. Фото: MB Roche

Точно неизвестно, остался ли дорожный знак "Будьте добрыми" на том же месте после Прайда, потому что обычно такие образцы дорожных знаков имеют большую коллекционную ценность – их просто воруют с мест установки.