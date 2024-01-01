У Великобританії помітили новий дорожній знак з парою людей на ньому: що він означає

Вперше цей знак з’явився у червні в місті Гессле (Hessle), що належить до округу Іст-Райдінг-оф-Йоркшир, Велика Британія. Про це повідомляє BBC.

Знак на проспекті Квінз-Док встановила біля Морського музею компанія MB Roche civil engineering, яка проводила там ремонт бруківки. Однак встановлення знаку аж ніяк не пов’язано з ремонтними роботами.

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Виходячи з зображення знаку, водіям не доведеться допомагати вставати тим, хто необачно впав. Адже підрядник огородив зону укладки бруківки після проведення інженерних робіт.

Та й сам знак стоїть поза межами будівельної зони, практично поряд з телефонною будкою, прикрашеною телефонною компанією KCOM в рамках толерантності до Європрайду. Це європейський міжнародний захід, який щорічно протягом двох тижнів збирає мільйони людей на численні спортивні та мистецькі заходи, концерти, різні клубні вечірки, дні пам'яті жертв СНІДу на основі концепції міжнародного Прайду представників ЛГБТ.

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Директор Метью Рош сказав, що фірма також долучилася до проведення Прайду й таким чином сподівається викликати посмішку на обличчях людей та закликати їх до толерантності.

"Ми працювали прямо біля телефонної будки, яка має кольори веселки, і це здається дуже гарною ідеєю розмістити ще й такий дорожній знак. Люди зазвичай трохи засмучуються дорожніми роботами, тому я просто намагаюся викликати посмішку на обличчях людей. Ми невелика сімейна фірма, і ми дуже пишаємося позитивним впливом на наше місцеве співтовариство", – додав Метью Рош.

Компанія MB Roche civil engineering вже не вперше урізноманітнює дорожні знаки біля своїх об’єктів, супроводжуючи їх кумедними підписами й додатковими інформаційними табличками. Привабливості додає те, що усі підписи зроблено на місцевому діалекті Халл, що не завжди піддаються перекладу, але добре розуміються й сприймаються місцевими жителями.

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Дорожня поліція графства не пред’являє претензій до MB Roche civil engineering як автора і власника неформальних дорожніх знаків, оскільки їх графічне зображення та зміст не вводять в оману, несуть інформаційну цінність і підіймають настрій водіям.

Колекціонери поцупили дорожні знаки з дотепними інформаційними написами на місцевому діалекті Халл, які будівельна фірма встановила на своїх ділянках ремонту доріг. Фото: MB Roche

Достеменно невідомо, чи залишився дорожній знак "Будьте добрими" на тому ж місці після Прайду, бо зазвичай такі зразки дорожніх знаків мають велику колекційну цінність – їх просто крадуть з місць встановлення.