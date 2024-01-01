Як їздити на дорогах з новим знаком "2 мінус 1"

Дороги місцевого значення з невеликим трафіком у Данії, Швеції, Нідерландах та Німеччині почали використовувати схему руху “2-1”. Віднедавна така дорога з’явилась і в Польщі. Що це таке і як нею правильно їздити?

“2-1” – це дороги з однією проїжджою частиною для руху автотранспорту в обидва напрямки без роздільної розмітки посередині, але з розділеними пунктирними лініями для пішохідного та велосипедного руху обабіч, пояснюють у AutoSwiat.pl.

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Тут діють місцеві правила організації дорожнього руху. Фото з сайту AutoSwiat

Така дорога поки що одна на всю країну – в Неполоміце Малопольського воєводства. На вулиці Спортивній тепер їздять за стандартом "2-1", – пішохідну та велосипедну смуги пофарбували у червоний колір та встановили відповідні знаки з поясненнями правил дорожнього руху.

Пішохід – в пріоритеті

Попри те, що смуги пофарбовані в червоний колір, який є типовим для велосипедних доріжок, рух пішоходів на них дозволено. Причому велосипедисти повинні поступатися дорогою пішоходам.

Поки що у Правилах дорожнього руху Польщі немає прямого посилання на автошляхи зі знаком "2 мінус 1". Однак щодо цього є технологічні вимоги у розпорядженні Міністерства інфраструктури Польщі від 24 червня 2022 року.

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Маршрути з організацією "2 мінус 1" маркуються в країнах Західної Європи вже давно. Лідером у цій галузі є Данія, але такі ділянки дорігтакож є Нідерландах, Швейцарії, Німеччині та Швеції.

При виїзді на бічну смугу водій поступається велосипедисту чи пішоходу, а стоянка там заборонена. Фото з сайту AutoSwiat

На дорозі «2 мінус 1» діє така організація руху:

водії автомобілів (у тому числі мотоциклів) рухаються посередині дороги у виділеній смузі з двостороннім рухом;

пішоходи, велосипедисти, користувачі самокатів і засобів особистого транспорту рухаються бічними смугами з одностороннім рухом (так званими смугами);

при зустрічі двох автомобілів на дорозі (наприклад, вони їдуть у протилежних напрямках) водії повинні змінити траєкторію руху, щоб транспортні засоби могли розминутися – для цього вони виїжджають на бічні смуги;

проїхавши, водії повертаються на центральну частину дороги, призначену для руху автотранспорту;

водії, які виїжджають на бічні смуги (маркери), поступаються дорогою пішоходам, велосипедистам та іншим учасникам, для яких призначена ця ділянка дороги;

на ділянках дороги, де можуть рухатися як пішоходи, так і велосипедисти, пішоходи мають пріоритет;

водіям моторизованих транспортних засобів при маневрах з виїздом на бічну смугу для велосипедистів та пішоходів слід впевнитися, що вони не створюють загрози іншим учасникам дорожнього руху.

Загальна схема ділянки дороги "2 мінус 1". Скриншот: Авто24

Звісно, недоліки в смугах руху є, але така дорога має й переваги. По-перше, це чудові рішення там, де немає місця для дороги з окремими маршрутами сполучення для пішоходів і велосипедистів. Дослідження показало, що рух велосипедистів на такій дорозі збільшився на 50%, а кількість ДТП зменшилася на 25%.

По друге, витрати на будівництво дороги "2 мінус 1" менші, а затрати на утримання дороги – нижчі.



Культура водіння у зоні знаків "2 мінус 1" зростає

Система "2-1" є хорошим рішенням на дорогах місцевого значення, де мало транспорту. Завдяки цьому мешканці швидко вчаться безпечно їздити, тому проблем з адаптацією до нового рішення немає.

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Зрозуміло, що культура водіння відрізняється від країни до країни. Однак численні дослідження поведінки водіїв на дорогах типу "2 мінус 1" у різних частинах Європи показують, що цей тип рішення не впливає на зниження швидкості (Швеція, Данія). Спостерігалося навіть незначне підвищення, особливо на ділянках з низькими обмеженнями швидкості (40 км/год).

Смуга руху автівок вузька, розминутися без заїзду в червону зону не обійтися. Фото з сайту AutoSwiat



У Польщі теж виявлено часте перевищення швидкості, однак при потребі розминутися з іншим автомобілем швидкість зменшується.

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Насправді в тій підказці на польському щиту все зрозуміло. Фото з сайту AutoSwiat.

У Швеції помітили, що важливим аспектом безпеки на дорогах "2-1" є догляд за станом їх смуг – особливо очищення їх від снігу взимку. Забруднення на бічних смугах змусило пішоходів і велосипедистів рухатися ближче до центру дороги, зменшуючи відстань між ними та автомобілями, що є потенційною небезпекою.

Своєю чергою, голландці помітили, що після зміни організації дорожнього руху на систему "2-1" відстань між велосипедами та автомобілями обгону зменшилася на 6%. Це було пов’язано з поведінкою велосипедистів, які частіше їхали біля середньої лінії, ніж біля краю дороги. Однак жодного зіткнення на таких ділянках не зафіксовано – автомобілісти та мотоциклісти з повагою ставляться до велосипедистів.