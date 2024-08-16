Перший позашляховик від Xiaomi може дебютувати вже в жовтні

Техногігант прагне стрімко розширювати свій модельний ряд, тому поява нової моделі цілком можлива. Як повідомляє CarNewsChina, наразі інформації про електрокросовер під кодовим ім’ям XM11 небагато.

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Зі шпигунських знімків відомо, що новинка матиме силует, подібний до Ferrari Purosangue і, цілком ймовірно, дизайн, подібний до стилю SU7. Також тестовий прототип мав LiDAR й подейкують, що майбутня модель використовує 800 В архітектуру.

Лей Цзюнь, генеральний директор Xiaomi, раніше казав, що компанія прагнула створити автомобіль мрії для мас під час розробки SU7, тому, можливо, компанія хоче повторити цю формулу із новим кросовером.

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Дізнатися більше інформації можна буде згодом, ближче до моменту її потенційного дебюту в жовтні. Подейкують, що третім автомобілем Xiaomi стане позашляховик зі збільшеним запасом ходу за ціною близько 150 000 юанів (20 950 доларів США). Модель покажуть у 2026 році й вона буде орієнтована на молодих сімей.