Ford Mustang Mach-e подешевел на 3 500 долларов

Как передает Carscoops, первым весомым изменением стала замена теплового насоса, который помогает оптимизировать расход энергии в холодное время года. Также электрокроссовер получил дополнительный пакет оснащения Sport Appearance.

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Он будет доступен в комплектации Premium и предоставляет Mustang Mach-E переднюю панель и решетку GT. Покупатели также получат 19-дюймовые глянцевые черные колесные диски, черные акценты и красные передние тормозные суппорты Brembo.

В салоне электромобиль будет отличаться спортивными педалями и красной контрастной строчкой. Также новинка будет иметь вентиляцию передних сидений и новый рычаг переключения передач на колонке. Кроме этого, кроссовер теперь имеет новый пакет Ford Connectivity Package, который включает точку доступа 5G Wi-Fi, подключенную навигацию и встроенные в автомобиль программы.

К тому же Ford оснастил модель системой BlueCruise 1.5, что имеет новую функцию автоматической смены полосы движения, которая запускается, когда “транспортное средство впереди едет медленнее установленной скорости или если транспортное средство едет за ним слишком близко по полосе попутного движения”.

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Цветовую гамму пополнили новыми вариантами Desert Sand, Velocity Blue Metallic и Molten Magenta Metallic Tinted Clearcoat, а для Mustang Mach-E Rally добавили три новых варианта колесных дисков. Компания будет предлагать модель по цене от 36 495 долларов, что на 3 500 долларов меньше, чем у предыдущей модели.