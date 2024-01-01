Ford презентовал концепт-кар, посвященный культовому RS200

Группа дизайнеров Ford создала этот концепт, как дань памяти легендарному раллийному RS200 к его 40-й годовщине. Фактически, RS2.00 - купе, которое частично является данью уважения и частично футуристическим переосмыслением модели.

Читайте также: Саудиты закупили Украине реанимобили на базе Ford Transit

Авторы проекта работали над моделью в свободное время, прежде чем получить одобрение от руководства компании. Дизайн модели повторяет основной стиль оригинального авто 1984 года, от круглых фар, установленных на бампере, до спойлера на крыше.

Вероятно, концепт не получит серийного производства, однако может быть воплощен в жизнь как игровая модель. “Наша цель относительно концепции RS2.00 заключалась в том, чтобы перенести сложный дух RS200 в совершенно новую сферу: видеоигры”, – говорят дизайнеры, утверждая, что они надеются, что новая концепция поможет научить геймеров наследия Ford.

Также интересно: Популярный в Украине Ford Edge, как оказалось, имеет проблемы с тормозами

О концепции симуляторов свидетельствует единый блок стекла, который не имеет рамок и позволяет получить прекрасный обзор дороги и руль, выполненный сплошным блоком.