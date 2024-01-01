Ford презентував концепт-кар, присвячений культовому RS200

Група дизайнерів Ford створила цей концепт, як данину пам’яті легендарному ралійному RS200 до його 40-ї річниці. Фактично, RS2.00 — купе, яке частково є шаною й частково футуристичним переосмисленням моделі.

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Автори проєкту працювали над моделлю у вільний час, перш ніж отримати схвалення від керівництва компанії. Дизайн моделі повторює основний стиль оригінального авто 1984 року, від круглих фар, встановлених на бампері, до спойлера на даху.

Ймовірно, концепт не буде вироблятись серійно, проте може бути втілений в життя як ігрова модель. “Наша мета щодо концепції RS2.00 полягала в тому, щоб перенести складний дух RS200 в абсолютно нову сферу: відеоігри”, – кажуть дизайнери, стверджуючи, що вони сподіваються, що нова концепція допоможе навчити геймерів спадщини Ford.

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Про концепцію симуляторів свідчить єдиний блок скла, який не має рамок й дозволяє отримати чудовий огляд дороги та кермо, виконане суцільним блоком.