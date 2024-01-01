Саудити закупили Україні реанімобілі на шасі Ford Transit

Уся техніка вже розподілена й відправлена до 17 регіональних Центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Автомобілі замінили пошкоджені в ході війни машини та поповнили парк, де транспорт був фізично зношений.

Завдячуючи Благодійному центру "King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre "зі згаданого Королівства, машини отримають Центри у Волинській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Сумській та Чернігівській областях.

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Це – реанімаційні автомобілі на шасі Ford Transit, чия ходова та фургон в автопарках станцій швидкої допомоги та Центрів медицини катастроф мають схвальні відгуки.

Салони цих карет облаштовані за найсучаснішими стандартами комплектації як мобільні відділення інтенсивної терапії, включаючи реанімаційний блок з апаратом ШВЛ та дефібрилятором.

Передача техніки медзакладам відбулася у передмісті Києва. Фото: МОЗ України

Окрім реанімаційного обладнання, усілякого устаткування тут встановлено велику кількість шаф, ящиків, полиць та інших пристосувань для зберігання і транспортування інструментів і матеріалів.

Цього досягнуто завдяки посиленому металевому каркасу, на якому добре тримається жорстке кріплення медобладнання та пластикова обшивка. Медики отримали чудову ергономіку, гарну герметичність з кондиціюванням повітря та можливість безперешкодної обробки салону дезінфекційними засобами.

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Високий рівень шумоізоляції досягнуто завдяки спеціалізованим автомобільним матеріалам, в т.ч. керамічної теплоізоляції, що зменшує тепловтрати до 30-40%. Система опалення та кондиціювання від Webasto/Eberspächer дозволяє швидко прогрівати чи охолоджувати салон, забезпечуючи комфортні умови для пацієнтів та медичного персоналу в різних погодних умовах.

Автомобіль потужністю 130 к.с. оснащений ABS (антиблокувальна система при гальмуванні), ESP (електронна система динамічної стабілізації), EBA (система екстреного гальмування), ROM (система протидії перекиданню), TC (протибуксувальна система) та HLA (система допомоги при рушанні на підйомі).

Парк знищеної ворогом техніки в Сумській області вже частково відновлено. Фото: МОЗ України

Оновлення парку дуже вчасне. Станом на сьогодні в Україні знищено 261 автомобіль швидкої допомоги, 225 пошкоджено та 125 втрачено.

Скажімо, у Сумах обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав з цього траншу відразу чотири реанімобілі. Для медичного закладу це відчутне поповнення на заміну знищеного у вогні рухомого складу "швидких".