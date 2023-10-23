Громада Звягеля, що на Житомирщині, передала фронтовим медикам підшефних підрозділів ЗСУ шість реанімобілів, придбаних за кошти меценатів міста та району, Житомира й благодійників зі США.

Кожна машина обійшлася в 10 000 євро. Їх придбали в Італії. Спецтранспорт пройшов повне сервісне обслуговування та додаткову комплектацію. Окрім того, кожен Fiat напередодні зимової експлуатації отримав по комплекту сезонних шин.

Усе обладнання карет реанімації та інтенсивної терапії також пройшло сервісне обслуговування. В додаток салони машин заповнили медикаментами. Запас лікувальних засобів зробила благодійна організація з Італії "Мальви України".

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У Звягелі на площі перед пам'ятником Лесі України військові медики прийняли реанімобілі, що будуть транспортувати поранених з фронтової зони в тил. Фото: мерія Звягеля

Цей Фонд постійно підтримує медицину Житомирщини. У заліку організації допомога з логістики та постачанням області 23 апаратів штучної вентиляції легень, що оцінюється приблизно у 26 мільйонів гривень.

Кількома днями раніше уже на центральній площі обласного центру громада Житомира урочисто передала військовим вісім пікапів з обладнанням для боротьби з шахедами.

На своїй сторінці в Facebook начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив: "22 автівки з відповідним комплектом обладнання придбані іншими громадами області. Йдеться про прожектори, тепловізори, потужні лазерні указки, рації та зарядні станції. Наразі вже 30 мобільних вогневих груп забезпечені повністю укомплектованим транспортом".

Громада Житомира передала військовим пікапи та обладнання для захисту цивільного населення й об'єктів критичної інфраструктури від кремлівських шахедів-камікадзе. Фото: Віталій Бунечко/Facebook

Ця робота буде продовжена й далі. Планується укомплектувати решту мобільних груп, що залучені на території області до знищення російських дронів. На придбання автомобілів необхідного сегменту та обладнання найбільш фінансово спроможні громади виділять ще 108 мільйонів гривень. Про це голови громад домовилися на минулому тижні під час наради в обласній військовій адміністрації.

Відео: мерія Звягеля