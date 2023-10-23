Громада Звягеля Житомирской области передала фронтовым медикам подшефных подразделений ВСУ шесть реанимобилей, приобретенных за средства меценатов города и района, Житомира и благотворителей из США.

Каждая машина обошлась в 10000 евро. Их приобрели в Италии. Спецтранспорт прошёл полное сервисное обслуживание и дополнительную комплектацию. Кроме того, каждый Fiat в преддверии зимней эксплуатации получил по комплекту сезонных шин.

Все оборудование карет реанимации и интенсивной терапии прошло также сервисное обслуживание. Вдобавок салоны машин заполнили медикаментами. Запас лечебных средств сделала благотворительная организация из Италии "Мальвы Украины".

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В Звягеле на площади перед памятником Леси Украины военные медики приняли реанимобили, которые будут транспортировать раненых из фронтовой зоны в тыл. Фото: мэрия Звягеля

Этот фонд постоянно поддерживает медицину Житомирщины. В зачете организации помощь по логистике и поставке области 23 аппаратов искусственной вентиляции легких, которая оценивается примерно в 26 миллионов гривен.

Несколькими днями ранее уже на центральной площади областного центра громада Житомира торжественно передала восемь пикапов с оборудованием для борьбы с шахедами.

На своей странице в Facebook начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко уточнил: "22 автомобиля с соответствующим комплектом оборудования приобретены другими громадами области. Речь идет о прожекторах, тепловизорах, мощных лазерных указках, рациях и зарядных станциях. Сейчас уже 30 мобильных огневых групп снабжены полностью укомплектованным транспортом".

Громада Житомира передало военным пикапы и оборудование для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры от кремлевских шахедов-камикадзе. Фото: Виталий Бунечко/ Facebook

Эта работа будет продолжена и дальше. Планируется укомплектовать остальные мобильные группы, привлеченные на территории области к уничтожению российских дронов. На приобретение автомобилей необходимого сегмента и оборудования, наиболее финансово состоятельные громад выделят еще 108 миллионов гривен. Об этом главы общин договорились на прошлой неделе во время совещания в областной военной администрации.

Видео: мэрия Звягеля