Реанімобілі бельгійської медслужби тепер працюватимуть у медиків ЗСУ

Це вже 16-й за відліком транш, який згаданий фонд провів спільно з благодійниками БФ "Милосердя та здоров'я". Учора, 22 вересня, у центрі Львова під стінами мистецького храму відбулося урочисте дарування техніки.

Як пише "Суспільне Львів" з посиланням на очільника української благодійної організації Олександра Яцину, надійшли укомплектовані карети класу В (Б), тобто інтенсивної терапії. Разом з технікою бельгійці передали медикаменти, обладнання та спеціалізовані аптечки.

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"Машини оснащені киснем, наркозним апаратом, дефібрилятором, відсмоктувачем, монітором пацієнта та іншим. Тобто, це повністю оснащені автівки, які зможуть евакуювати в стабільному стані пацієнта з місця ураження до лікарні", – зазначив Олександр Яцина.

Фото: Ірина Мочульська

Про моделі шасі для медичних автомобілів не повідомляється, але зі світлин добре вгадуються три моделі Volkswagen Transporter та стільки ж Renault Trafic.

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Обидва бренди в Україні добре представлені, у т.ч. у виконанні карет швидкої медичної допомоги різного класу. Такі машини доволі часто надходять в автопарки армійських медичних підрозділів.

Фото: Ірина Мочульська

З цього траншу реанімобілі дісталися медикам 3-ї окремої штурмової бригади, а також стабілізаційним пунктам Покровського напрямку та шпиталю в Дніпрі