Реанимобили бельгийской медслужбы теперь будут работать у медиков ВСУ

Это уже 16-й по счету транш, который упомянутый фонд провел совместно с благотворителями БФ "Милосердие и здоровье". Вчера, 22 сентября, в центре Львова под стенами храма искусств состоялось торжественное дарение техники.

Как пишет "Общественное Львов" со ссылкой на главу украинской благотворительной организации Александра Яцину, поступили укомплектованные кареты класса В (Б), то есть интенсивной терапии. Вместе с техникой бельгийцы передали медикаменты, оборудование и специализированные аптечки.

Читайте также Геймеры всего мира собрали для Украины более миллиона долларов на реанимобили

"Машины оснащены кислородом, наркозным аппаратом, дефибриллятором, отсосом, монитором пациента и другим. То есть, это полностью оснащены машины, которые смогут эвакуировать в стабильном состоянии пациента с места поражения в больницу", – отметил Александр Яцына.

Фото: Ирина Мочульская

О модели шасси для медицинских автомобилей не сообщается, но из фотографий хорошо угадываются три модели Volkswagen Transporter и столько же Renault Trafic.

Читайте также Реанимобили зарубежных благотворителей переданы военным медикам

Оба бренда в Украине хорошо представлены, в т.ч. в исполнении карет скорой медицинской помощи различного класса. Такие машины довольно часто поступают в автопарки армейских медицинских подразделений.

Фото: Ирина Мочульская

Из этого транша реанимобили достались медикам 3-й отдельной штурмовой бригады, а также в стабилизационные пункты Покровского направления и госпиталю в Днепре