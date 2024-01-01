Саудиты закупили Украине реанимобили на шасси Ford Transit

Вся техника уже распределена и отправлена в 17 региональных Центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Автомобили заменили поврежденные в ходе войны машины и пополнили парк, где транспорт был физически изношен.

Благодаря Благотворительному центру "King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre" из упомянутого Королевства, машины получат Центры в Волынской, Днепропетровской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Сумской и

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Это – реанимационные автомобили на шасси Ford Transit, чья ходовая и фургон в автопарках станций скорой помощи и Центров медицины катастроф имеют положительные отзывы.

Салоны этих карет оборудованы по самым современным стандартам комплектации как мобильные отделения интенсивной терапии, включая реанимационный блок с аппаратом ИВЛ и дефибриллятором.

Передача техники медучреждениям состоялась в пригороде Киева. Фото: Минздрав Украины

Кроме реанимационного и другого всевозможного оборудования, здесь установлено большое количество шкафов, ящиков, полок и других приспособлений для хранения и транспортировки инструментов и материалов.

Это достигнуто благодаря усиленному металлическому каркасу, на котором хорошо держится жесткое крепление медоборудования и пластиковая обшивка. Медики получили прекрасную эргономику, хорошую герметичность с кондиционированием воздуха и возможность беспрепятственной обработки салона дезинфицирующими средствами.

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Высокий уровень шумоизоляции достигнут благодаря специализированным автомобильным материалам, в т.ч. керамической теплоизоляции, что уменьшает теплопотери до 30-40%. Система отопления и кондиционирования от Webasto/Eberspächer позволяет быстро прогревать или охлаждать салон, обеспечивая комфортные условия для пациентов и медицинского персонала в различных погодных условиях.

Автомобиль мощностью 130 л.с. оснащен ABS (антиблокировочная система при торможении), ESP (электронная система динамической стабилизации), EBA (система экстренного торможения), ROM (система противодействия опрокидыванию), TC (противобуксовочная система) и HLA (система помощи при трогании на подъеме).

Парк уничтоженной врагом техники в Сумской области уже частично восстановлен. Фото: Минздрав Украины

Обновление парка очень своевременное. На сегодня в Украине уничтожен 261 автомобиль скорой помощи, 225 повреждены и 125 потеряны.

Скажем, в Сумах областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил из этого транша сразу четыре реанимобиля. Для медицинского учреждения это ощутимое пополнение на замену уничтоженного в огне подвижного состава "скорых".