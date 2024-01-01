Популярний в Україні Ford Edge, як виявилось, має проблеми з гальмами

Як передає Carscoops, представники управління з розслідування дефектів NHTSA розпочали відповідне розслідування, щодо потенційного ризику відмови гальм на ходу, спричиненого внаслідок дефекту. Повідомляється, що посадовці отримали 36 звернень від клієнтів.

Читайте також: Ford Mustang переробили на човен-амфібію: фото, відео

Скарги, подані до NHTSA, свідчать про те, що втрата гальмівної здатності відбувається без попереднього попередження та збільшує гальмівний шлях. Загалом, подібний дефект можуть мати 368 309 одиниць моделі й що ще гірше, деякі звіти свідчать про те, що проблема може зберігатися навіть після попереднього ремонту гальм.

Управління з розслідування дефектів зазначає, що розпочинає попередню оцінку, «щоб визначити масштаб і серйозність передбачуваної проблеми, а також повністю оцінити потенційні наслідки, пов’язані з безпекою». Ford каже, що співпрацює зі слідством, і, як завжди, відкриття розслідування не означає, що воно обов’язково призведе до відкликання.

Також цікаво: Новий Ford Expedition отримав інтер'єр, подібний до Peugeot

Цікаво, що у 2020 році позашляховик разом із моделями Lincoln MKX був відкликаний через аналогічну проблему з гальмівним шлангом. Тоді відклична кампанія торкнулася близько 488 000 автомобілів.