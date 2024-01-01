Новий Ford Expedition отримав інтер’єр, подібний до Peugeot

Як повідомляє Autoevilution, новинка отримала овальне кермо й концепцію панелі приладів над ним. Вона представлена великим 24-дюймових панорамного дисплеєм, який розташований на торпедо й простягається до центру салону, проте автовиробник каже, що він "розташований біля нижнього краю вітрового скла".

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Ford назвав цю концепцію «Ford Digital Experience» і її основна ідея полягає у тому, аби полегшити сприйняття водіями потрібної інформації, не відводячи очей від дороги. Ще одним важливим елементом концепції цього інтер’єру є центральний дисплей мультимедіа з бездротовими CarPlay та Android Auto, дані про діагональ якого не розкривається.

Відомо, що система працює на програмному забезпеченні Google Assistant, яке також був «розроблений для визначення пріоритету використання голосових» команд за допомогою асистента Alexa. Завдяки цій опції водій може надсилати текстові повідомлення, здійснювати дзвінки, керувати підключеними домашніми пристроями, шукати інформацію, знаходити пункт призначення, керувати аудіосистемою та регулювати клімат-контроль.

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Окрім цього, покупцям буде доступний пакет Ford Connectivity Package, який надає Expedition точку доступу Wi-Fi й вбудовані додатки Google Play карти Google. Система автономного водіння BlueCruise входить в стандартне оснащення моделі й за словами автовиробника, може бути запропонована в «майже 90% усіх моделей Expedition».

Модель п’ятої генерації використовує той самий силовий агрегат, що і її попередник. Проте, новинка також отримала спеціальну позашляхову версію Tremor, що відрізняється підвищеною потужністю 3,5-літрового двигуна EcoBoost V6, який видає 440 к.с. й 692 Нм крутного моменту, замість стандартного значення в 400 «коней» й 651 Нм. Усі версії моделі оснащені 10-ступеневою КПП SelectShift.

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Ford заявив, що новий Expedition може буксирувати до 3175 кг без допомоги й 4355 кг, якщо доступна зчіпка для розподілу ваги. Вартість нової моделі оголосять пізніше, коли компанія відкриє прийом попередніх замовлень 24 жовтня.