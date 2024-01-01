Пройшли ті часи, коли китайські автовиробники були посміховиськом для автомобільної промисловості. Вони не тільки припинили копіювання дизайну визнаних брендів, але й серйозно активізували свою інженерну гру. Тепер вони є силою, з якою потрібно рахуватися.

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Після візиту до Китаю, який включав випробування місцевих автомобілів, бос Ford отримав відкриття. The Wall Street Journal цитує слова Джима Фарлі, який сказав члену правління Джону Торнтону, що китайські виробники електромобілів є «екзистенціальною загрозою». Під час однієї з поїздок до генерального директора приєднався фінансовий директор Джон Лоулер, який відверто зізнався, що «ці хлопці випередили нас».

Керівник компанії Ford каже, що «бачив цей фільм раніше», маючи на увазі підйом Toyota, Honda та інших японських автовиробників і їх здатність захоплювати продажі американських брендів з 1980-х років. Подібним чином Фарлі пов’язав зростаючий вплив китайських виробників автомобілів із тим, як Hyundai і Kia значно покращилися за останні десятиліття, особливо в частині електромобілів.

Як Форд відбивається? На початку лютого Фарлі оголосив, що «команда skunkworks» працює над новою платформою, призначеною для доступних електромобілів, щоб боротися з китайцями, а також з Tesla. Тим часом компанія збирається випустити повністю електричний невеликий кросовер Puma, але навряд чи його продаватимуть у Сполучених Штатах. Основним ринком для Puma-E, ймовірно, буде Європа, де компанія нещодавно відклала свою амбітну мету перейти на чисто електричні моделі до 2030 року.

Електромобілі з блакитним овалом були нечисленними. Електричний трирядний позашляховик мав вийти у 2027 році (після затримки з початкової дати запуску 2025 року), але врешті-решт його скасували минулого місяця. Крім того, Ford скорочує витрати на електромобілі на 10% і вдруге відкладає випуск електричного пікапа F-150 наступного покоління. Спочатку його було заплановано на 2025 рік, потім перенесли на 2026 рік, а тепер на 2027 рік.

Можна сказати, що Ford прийняв досить цікаві рішення за останні роки. Минулого року компанія припинила виробництво Fiesta, одного з найпопулярніших автомобілів Європи. Загибель суперміні відбулася після припинення виробництва Mondeo у 2022 році, а Focus відправляється на кладовище автомобілів у 2025 році. Ці три автомобілі були мертві протягом кількох років у США, де Mondeo продавався як Fusion. Більший Taurus був знятий з виробництва у 2019 році.

Багато урядів у всьому світі усвідомили китайську «загрозу» та запровадили мита на електромобілі, виготовлені в Китаї, для експортних ринків. Минулого тижня адміністрація Байдена ввела жорстке 100% мито на китайські електромобілі. Офіс торгового представника США оголосив, що імпортне мито набуде чинності 27 вересня.

Також наступного тижня очікується, що Європейський Союз проголосує за підвищення мит. Як повідомляє Automotive News Europe, ЄС хоче накласти на SAIC мита в розмірі 36,3%. Материнська компанія Volvo Geely може постраждати від 19,3%, а автомобілі BYD, що постачаються до Європи, стикатимуться з тарифом у 17%. Однак Bloomberg повідомляє, що ці ставки, швидше за все, знизяться.