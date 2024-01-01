Ford відкликає 90 000 автомобілів через обрив клапанів в моторах

У деяких 2,7-літрових і 3,0-літрових двигунах EcoBoost V-6 можуть зламатися впускні клапани. Це призводить до катастрофічних наслідків для двигуна. Відкликання стосується F-150, Bronco, Explorer, Edge, Lincoln Nautilus і Lincoln Aviator 2021-2022 років.

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Обрив клапана не поширеною поломкою – в документах, опублікованих разом з відкликанням, на National Highway на веб-сайті NHTSA згадується 328 скарг клієнтів, 487 претензій щодо гарантії та 809 замін двигунів.

Розслідування показало, що дефектні клапани були виготовлені з використанням сплаву під назвою Silchrome Lite, який може стати крихким, якщо він стає занадто гарячим під час процесу обробки. Відповідно до документів про відкликання, у жовтні 2021 року Ford перейшов на інший сплав, який «менш сприйнятливий до перегріву під час машинного шліфування». Ford вважає, що більшість клапанів, які можуть вийти з ладу, вже вийшли з ладу, але компанія продовжує велике відкликання.

Однак це виправлення змушує нас замислитись, оскільки немає жодної згадки про заміну потенційно несправних клапанів. Згідно з відкликанням, дилери Ford перевірятимуть уражені транспортні засоби, «щоб визначити загальну кількість циклів двигуна. Для транспортних засобів, які не відповідають пороговому значенню циклу двигуна, дилери накопичуватимуть високі оберти двигуна за хвилину (об/хв) за процедуру обслуговування. Двигуни будуть підлягають заміні на транспортних засобах, які не проходять накопичення циклу двигуна».

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Представник компанії пояснив, що після негайного відкликання власникам транспортних засобів, які постраждали, пропонується спеціальна програма задоволення потреб клієнтів. Якщо поломка впускного клапана сталася протягом 10 років або 150 000 миль, власники мають право на одноразову заміну двигуна.

Прес-секретар також зробив таку заяву: «Наша мета — у першу чергу запобігти виникненню проблем із якістю. Коли вони трапляються, ми зосереджуємося на швидкому відкликанні або обслуговуванні, щоб запобігти виникненню проблем у наших клієнтів із найменшими незручностями. Ми пишаємося тим, що наша якість досягла найкращого у своєму класі рівня, і наша довгострокова якість демонструє покращення».