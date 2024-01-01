Американець на Ford F-750 знищив найстаріший міст у штаті Мен

Як повідомляє Carscoops, водій з невідомих причин проігнорував попереджувальний знак, що встановлений перед заїздом на історичний міст, який проходить через річку Презумпскот і з'єднує Горем і Віндхем. Він є найстарішим критим мостом у штаті, адже був зведений у 1840 році.

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В результаті сам дерев’яний міст зазнав значних пошкоджень, а вантажівка провалилась і впала у річку. Дивовижно, але водій зазнав лише незначних ушкоджень й отримав неабиякий переляк. Місцева влада була змушена закрити міст на невизначений термін.

Згодом пошкоджену вантажівку дістали з води за допомогою автокрана. За даними поліції, Ford F-750 був завантажений подрібненим гравієм. Правоохоронці штату Мен повідомили Portland Press Herald, що водія оштрафували на 2500 доларів США.

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Він проїхав вантажівкою вагою 16 329 кілограми через історичний дерев’яний міст Бабба, що був здатен витримати навантаження виключно до 3000 кг.

Компанія, якій належить вантажівка, вирішила допомогти з оплатою ремонту, який, очевидно, не буде дешевим, навіть попри те, що нинішня споруда була копією оригінального мосту.