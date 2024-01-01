Навушники з датчиком врятують водія від засинання

Єдиного стандарту такого обладнання не існує, автовиробники та сервісні центри користуються приладами різних брендів. Ефективність таких систем також суттєво відрізняється. Так що нові винаходи щодо оцінювання сонливості далекобійників продовжують з’являтися на ринку мало не кожні пів року.

Вчені з Каліфорнійського університету Берклі також взялися за вивчення теми й розробили свій прилад у вигляді мініатюрних внутрішньовушних електроенцефалографів (ЕЕГ). Як описує на своєму сайті University of California, це – невеликий внутрішньовушний пристрій із металевими електродами, які торкаються шкіри та зчитують альфа-хвилі, що виникають у мозку.

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На основі отриманих даних пристрій може визначити момент, коли водій почне закривати очі й увійде у фазу сну. До цього не доходить, оскільки спрацьовує сигнал тривоги, який будить водія до аварії, зіткнення чи просто з’їзду з траси.

Фото: universityofcalifornia

Науковці розповідають, що на цю ідею їх надихнули бездротові навушники, такі як популярна модель Apple Airpods, а також повнорозмірні електроенцефалографи, що використовуються у лікарнях та передових дослідницьких центрах. Основою приладу є сітка з електродами, які розміщуються на голові пацієнта і дозволяють досліджувати його мозок.

Поки мова про серійне виробництво не йде. Експерименти й досліди тривають. Ще необхідно розробити вкладки таким чином, щоб вони могли підлаштовуватися під абсолютно різні форми слухового проходу, і при цьому електроди завжди торкалися шкіри.

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До речі, приклади використання електроенцефалографії в транспортній галузі не в новину. Ще в 2017 році Mercedes-Benz показав фотографії з тестів внутрішнього освітлення вантажівок. За допомогою електроенцефалографа вчені досліджували, як окремі кольори впливають на роботу мозку водіїв, вибираючи колір, який був би найбільш природним.