Жахлива аварія забрала життя чоловіка, ще троє – у лікарні.

Трагедія трапилась у місті Сочі. Молодий чоловік заснув за кермом і в’їхав у пішоходів на тротуарі.

Водій Chevrolet несподівано став виїжджати з лівого ряду на зустрічну смугу і на високій швидкості вилетів на тротуар, де врізався в групу людей, що йшли тротуаром.

У результаті ДТП 63-річний місцевий житель загинув на місці, ще трьох постраждалих жінок госпіталізовано. Винуватцем аварії виявився 23-річний місцевий житель, він також знаходиться у лікарні. За попередньою інформацією, водій Chevrolet заснув за кермом, що й стало причиною аварії.

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