Наушники с датчиком спасут водителя от засыпания

Единого стандарта такого оборудования не существует, автопроизводители и сервисные центры пользуются приборами различных брендов. Эффективность таких систем также существенно отличается. Так что новые изобретения по оценке сонливости дальнобойщиков продолжают появляться на рынке чуть ли не каждые полгода.

Ученые из Калифорнийского университета Беркли также взялись за изучение темы и разработали свой прибор в виде миниатюрных внутриушных электроэнцефалографов (ЭЭГ). Как описывает на своем сайте University of California, это – небольшое внутриушное устройство с металлическими электродами, которые касаются кожи и считывают альфа-волны, возникающие в мозге.

Читайте также Водитель Tesla заснул за рулем, а машина на автопилоте не останавливалась по требованию полиции

На основе полученных данных устройство может определить момент, когда водитель начнет закрывать глаза и войдет в фазу сна. До этого не доходит, поскольку срабатывает сигнал тревоги, который будит водителя до аварии, столкновения или просто съезда с трассы.

Фото: universityofcalifornia

Ученые рассказывают, что на эту идею их вдохновили беспроводные наушники, такие как популярная модель Apple Airpods, а также полноразмерные электроэнцефалографы, используемые в больницах и передовых исследовательских центрах. Основой прибора является сетка с электродами, которые размещаются на голове пациента и позволяют исследовать его мозг.

Пока речь о серийном производстве не идет. Эксперименты и опыты продолжаются. Еще необходимо разработать вкладки таким образом, чтобы они могли подстраиваться под абсолютно разные формы слухового прохода, и при этом электроды всегда касались кожи.

Читайте также Водитель заснул за рулем и сбил шестерых прохожих (видео)

Кстати, примеры использования электроэнцефалографии в транспортной отрасли не в новинку. Еще в 2017 году Mercedes-Benz показал фотографии с тестов внутреннего освещения грузовиков. С помощью электроэнцефалографа ученые исследовали, как отдельные цвета влияют на работу мозга водителей, выбирая цвет, который был бы наиболее естественным.