Американец на Ford F-750 уничтожил старейший мост в штате Мэн

Как сообщает Carscoops, водитель по неизвестным причинам проигнорировал предупредительный знак, установленный перед заездом на исторический мост, который проходит через реку Презумпскот и соединяет Горем и Виндхэм. Он является старейшим крытым мостом в штате, ведь был возведен в 1840 году.

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В результате сам деревянный мост получил значительные повреждения, а грузовик провалился и упал в реку. Удивительно, но водитель получил лишь незначительные повреждения и получил большой испуг. Местные власти были вынуждены закрыть мост на неопределенный срок.

Впоследствии поврежденный грузовик достали из воды с помощью автокрана. По данным полиции, Ford F-750 был загружен измельченным гравием. Правоохранители штата Мэн сообщили Portland Press Herald, что водителя оштрафовали на 2500 долларов США.

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Он проехал грузовиком весом 16 329 килограмма через исторический деревянный мост Бабба, который был способен выдержать нагрузку исключительно до 3000 кг.

Компания, которой принадлежит грузовик, решила помочь с оплатой ремонта, который, очевидно, не будет дешевым, даже несмотря на то, что нынешнее сооружение было копией оригинального моста.