Водій фури їхав з 24-тонним вантажем без… колеса та гальм: фото

Фура везла залізобетонні конструкції масою 24 тонни та мала доволі непогану швидкість. При цьому, як пише Hoyaragon.es, її причіпна система була без одного колеса та з вимкненою гальмівною системою.

Колесо було відсутнє на третій вісі з правого боку. Щоб вісь не шкрябала по асфальту, водій прикріпив її до шасі автомобіля за допомогою ременя кріплення вантажу. Таким чином, він не пошкодив асфальт і міг їхати на пристойній швидкості.

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Оскільки такий спосіб їзди з пошкодженим транспортним засобом пожвавленою дорогою загального користування становив загрозу життю інших людей, то інспекторам довелося вивести фуру за межі автомагістралі.

Шестиколісний напівпричіп без одного колеса на дорозі тримався, але це небезпечно. Фото: поліція Сарагоси

До відповідальності буде притягнуто керівника компанії, якій належить транспортний засіб, механіка, який випускав машину на лінію. Водія за управління несправним транспортним засобом також буде притягнуто до відповідальності.