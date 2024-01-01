Під час перевезення свиней їм потрібно вмикати кондиціонер: нова норма законодавства

Звісно, про салони туристичних автобусів при перевезенні тварин мова не йде. Однак про комфорт і належні санітарні умови для такої категорії "пасажирів" перевізник має подбати навіть тоді, коли свиней чи худобу везуть на м’ясокомбінат, не кажучи вже про звичайні далекі перевезення комерційного характеру.

В окремих країнах вже діють спеціальні нормативні вимоги до перевезення тварин взимку та влітку. Дехто ще їх розробляє, але процес створення комфортних умов при перевезенні тварин пішов і його не зупинити.

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Нещодавно Іспанія розробила новий План транспортування тварин цього літа умовах високих температур. Документ не відноситься до рекомендаційних, оскільки викладені там вимоги є обов’язковими для виконання організаторами та перевізниками.

З врахуванням часу в дорозі

Своєрідний закон з викладеними правилами, якими тваринам гарантується добробут при перевезенні у найспекотніші місяці року, вже діє. При цьому розроблені правила встановлюють конкретні вказівки для різних типів поїздок.

У поїздках тривалістю до 12 годин транспортні засоби повинні мати систему контролю температури та її реєстрацію з датчиків моніторингу. Якщо вони не мають такої системи, то компетентні органи повинні переконатися, що перевізник вжив необхідних заходів для підтримки добробуту тварин і перевірити очікувані погодні умови перед поїздкою.

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У дорозі худобу супроводжують задуха, зневоднення, стрес, антисанітарія, чого за новими вимогами не повинно бути. Фото: Айтор Гармендія

Для міжнародних поїздок тривалістю понад 8 годин організатори повинні гарантувати, що в дорозі вони будуть підтримуватимуть температуру нижче 35ºC, як того вимагає норматив. Крім того, компетентний орган не дозволяє поїздки, якщо прогнозована температура перевищує 35ºC – дозвіл на перевезення не видається.

Це не кілька в банці, а живі тварини в кузові

Іспанія ввела ще одну вимогу щодо температурного порогу при перевезенні тварин. Якщо температура хоча б на градус перевищує 30ºC, то щільність завантаження тварин відповідно до таблиць, включених до документа керування, має бути зменшена від заявленої паспортної місткості на 15%.

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Це стосується усіх категорій тварин, незалежно від того, кого завантажують в кузов. Це можуть бути вівці, велика рогата худоба, свині. Їх кількість повинна бути зменшена, якщо прогноз вказує на те, що температура перевищила 30 ºC.

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Окремі перевізники вже перейнялися проблемою й придбали техніку з системами регулювання температури у кузові, в яких перевозяться тварини. Фото: We Animals Media

Окрім того, що розроблений План видає вимоги, обов’язкові для виконання, а компетентні органи ліцензують такі перевезення, також передбачено можливий контроль за транспортуванням зареєстрованих тварин, особливо коней.

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Тут важливо зазначити, що мова йде про різні транспортні операції. Це може бути перевезення селекційних чи племінних тварин, комерційна, спортивна, виставкова доставка, репродуктивний обмін чи, як це часто буває, м’ясозаготівельні перевезення живих тварин на забій.

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Таке враження, що оплутана прив'язками худоба відчуває, куди її везуть в цих страхітних умовах. Фото: Unsplash CC0 Public Domain

Який би характер не носили такі перевезення, вимоги до всіх однакові – добробут тварин у дорозі має бути забезпечений. Це не тільки підтримання температури кондиціонером, але й напування, годівля, прибирання, а за певних умов ще вигул. На такий перепочинок у далекій дорозі зазвичай відводиться до 5 годин.

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Везуть як худобу: так не повинно бути

Корови, кури, свині та інші тварини, яких вирощують для їжі, страждають від стресу, голоду, зневоднення, травм і хвороб, оскільки вони під час транспортування витримують скупчені та неприродні умови. Вони потрапили в пастку, не можуть лягти чи відпочити.

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Активісти протестують проти жахливих умов перевезення тварин. Фото: We Animals Media

Отож, Іспанія у разі невиконання цих вимог застосовує штрафні санкції до перевізників та організаторів, які не дотримуються температурного та реєстраційного режиму.

Організатори несуть першочергову відповідальність і у разі повторних порушень до них застосовуються додаткові санкції, в т.ч. блокування дозволів на експорт.

Європа все більше переймається перевезенням тварин

Подібне відбувається не тільки в Іспанії, але у країнах Євросоюзу. В основі також є вимоги та правила щодо добробуту тварин під час транспортування. І вони також носять не рекомендаційний, а обов’язковий порядок.

На табло критична для перевезення худоби температура 35,2 градуса. Фото: We Animals Media

Не так давно світ облетіли фотознімки організації із захисту прав тварин Eyes on Animals We Animals Media з жахливими умовами перевезення сільськогосподарських тварин багатоярусними вантажівками з Європейського Союзу через болгарський кордон до Туреччини на забій.

У кузові спекотна температура зашкалювала за критичні 35,2 градуса, а кількість тварин на площу кузова перевищувала дозволену. Худоба в такій "духовці" довгий час їхала без годівлі, напування та вигулу.

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Наприкінці минулого року, 7 грудня 2023 року, Комісія ЄС ухвалила пропозицію щодо Регламенту Ради та Європейського Парламенту про захист тварин під час транспортування, щоб замінити Регламент Ради (ЄС) № 1/2005 (див. відео внизу). В основі лежить кілька вимог, спрямованих на покращення умов перевезення тварин.

Про добробут тварин при транспортуванні:

зменшити проблеми з добробутом тварин, пов’язані з тривалими поїздками та повторюваним розвантаженням і повторним завантаженням, пов’язаним із кількома періодами відпочинку;

забезпечити тваринам більше місця під час транспортування;

покращити умови транспортування вразливих тварин;

уникати впливу на тварин екстремальних температур;

сприяти виконанню правил ЄС щодо захисту тварин, у тому числі шляхом цифровізації;

краще захистити тварин, які експортуються до країн, що не входять до ЄС

Небайдужі туристи з пляшок на одній зі стоянок взялися напувати зневоднених від спраги свиней. Фото: We Animals Media

Затверджені пропозиції також передбачили використання спеціального обладнаного транспорту, в якому використовуються сучасні технології, створюються необхідні температурні та санітарні умови перевезення тварин.

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Використання впроваджених систем позиціювання для вантажівок має забезпечити більш цілеспрямований та ефективніший контроль. Цифрування також піде на користь – зменшить використання паперу та суттєво зніме адміністративне навантаження на бізнес-операторів.