Набір аксесуарів Nissan призначений для використання у кросоверах та позашляховиках. З ним власники тварин створити для них комфортні умови для подорожей.

Набір аксесуарів названий Nissan Dog Pack, підходить для моделей Qashqai, X-Trail та Patrol. Склад набору різниться, залежно від моделі авто.

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Nissan Dog Pack, залежно від моделі авто, включає задній захисний лоток або килимок, світловідбиваючий захисний щиток, ліжко для тварин, вантажний відсік над сидінням і дорожній набір, який містить миску, повідець, сміттєву корзину, тримач для сумки та герметичний пакет для їжі.

“Для багатьох із нас домашні тварини є членами сім’ї, і тепер взяти з собою собаку в подорож до місцевого парку чи на інший кінець країни значно зручніше”, – сказав Адам Патерсон, керуючий директор Nissan Australia.

Для маленьких та середніх собак вартість комплекту починається від 339 австралійських доларів (близько 6920 грн), а для великих собак – від 353 австралійських доларів (7200 грн). “Дог-пак” може бути доповнений пандусом, який розтягується на 1,6 метра від корми машини до землі, щоб полегшити для тварини вхід та вихід. За набір з цим аксесуаром для маленьких та середніх собак японський автовиробник просить 471 австралійський долар (9620 грн), а для великих – 485 доларів (9900 грн).

Додатково Nissan пропонує перегородку, що відокремлює задню вантажну частину від пасажирського відсіку. З цією опцією набір коштуватиме 1038 та 1052 австралійських долари (21 100 грн та 21 450 грн). Найповніше вкомплектований набір з усім перерахованим вище коштує 864 австралійських долари для маленьких та середніх тварин (24 000 грн), а для великих – 874 долари або 24 400 грн.

Фото: набір “собачих” аксесуарів Nissan Dog Pack / Nissan