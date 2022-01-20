Набор аксессуаров Nissan предназначен для использования в кроссоверах и внедорожниках. С ним владельцы животных могут создать для своих питомцев комфортные условия в путешествиях.

Набор аксессуаров, названный Nissan Dog Pack, подходит для моделей Qashqai, X-Trail и Patrol. Состав набора различается, в зависимости от модели авто.

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Nissan Dog Pack, в зависимости от модели авто, включает задний защитный лоток или коврик, светоотражающий защитный щиток, кровать для животных, грузовой отсек над сиденьем и дорожный набор, который содержит миску, поводок, мусорную корзину, держатель для сумки и герметичный пакет для еды.

“Для многих из нас домашние животные являются членами семьи, и теперь взять с собой собаку в путешествие в местный парк или на другой конец страны значительно удобнее”, – сказал Адам Патерсон, управляющий директор Nissan Australia.

Для маленьких и средних собак стоимость комплекта начинается от 339 австралийских долларов (около 6 920 грн), а для крупных собак – от 353 австралийских долларов (7 200 грн). “Дог-пак” может быть дополнен пандусом, который растягивается на 1,6 метра от кормы машины до земли, чтобы облегчить для животного вход и выход. За набор с этим аксессуаром для маленьких и средних собак японский автопроизводитель просит 471 австралийский доллар (9 620 грн), а для крупных – 485 долларов (9 900 грн).

Дополнительно Nissan предлагает перегородку, которая отделяет заднюю грузовую часть от пассажирского отсека. С этой опцией набор будет стоить 1 038 и 1 052 австралийских доллара (21 100 грн и 21 450 грн). Наиболее полно укомплектованный набор со всем вышеперечисленным стоит 864 австралийских доллара для маленьких и средних животных (24 000 грн), а для крупных – 874 доллара или 24 400 грн.

Фото: набор “собачьих” аксессуаров Nissan Dog Pack / Nissan